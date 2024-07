Olimpiadi, il calcio è già iniziato: il tabellone completo del torneo

Dopo aver visto trionfare la Spagna a EURO 2024 e l’Argentina in Copa America, il calcio internazionale non è ancora finito e presenta nel suo vasto calendario l’appuntamento con le Olimpiadi. Inoltre, il torneo calcistico inizierà con qualche giorno di anticipo rispetto ai Giochi, che hanno la loro inaugurazione fissata per venerdì 26 luglio.

Tabellone calcio Olimpiadi 2024 – Le 16 nazionali partecipanti

Saranno 16 le nazionale che si affronteranno per la medaglia d’oro e succedere così al Brasile, campione in carica da ben due edizioni con i verdeoro capaci di trionfare prima a in casa a Rio de Janeiro e poi a Tokyo. Fra queste non ci sarà l’Italia, che manca così la qualificazione ai Giochi per la quarta volta di fila.

Ecco le 16 nazionali che prenderanno parte al torneo olimpico:

Francia (paese ospitante)

Giappone

Uzbekistan

Argentina

Spagna

Nuova Zelanda

Paraguay

Marocco

Stati Uniti

Egitto

Iraq

Mali

Repubblica Domenica

Israele

Ucraina

Guinea

Tabellone calcio Olimpiadi 2024 – La formula del torneo

Le nazionali partecipanti sono state divise in quattro gironi da quattro squadre. A passare alla fase a eliminazione diretta, che partirà dai quarti di finale, saranno le prime due di ogni raggruppamento. Le gare della prima fase inizieranno il 24 luglio e si concluderanno il 30, mentre le sfide da dentro e fuori prenderanno il via il 2 agosto con la finalissima per la medaglia d’oro che si disputerà il 9 agosto al Parco dei Principi.

Insieme all’impianto che durante la stagione ospita le gare casalinghe del Paris Saint-Germain, ci saranno in totale altri sei stadi: Allianz Rivera (Nizza), Velodrome (Marsiglia), Geoffroy Guichard (Saint-Etienne), Parc Olympique Lione, Stadio della Beaujoire (Nantes) e il Matmut-Atlantique (Bordeaux).

Tabellone calcio olimpiadi 2024 – I gironi

Come detto, le 16 nazionali partecipanti al torneo olimpico sono state divise in quattro gironi:

Girone A

Francia 6

Stati Uniti 3

Nuova Zelanda 3

Guinea 0

Girone B

Argentina 3

Ucraina 3

Marocco 3

Iraq 3

Girone C

Spagna 4

Egitto 4

Repubblica Domenicana 1

Uzbekistan 0

Girone D