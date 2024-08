Cresce l'utile netto per Cairo Communication nel primo semestre 2024: superati i 20 milioni

Un ottimo periodo per Cairo Communication, società capofila dell’impero del patron del Torino Urbano Cairo, che ha visto un rafforzamento della propria redditività grazie alla crescita delle sue attività editoriali. Il consiglio di amministrazione dell’azienda, che possiede RCS MediaGroup (Corriere della Sera, Gazzetta dello Sport e La7, le aziende più importanti), ha approvato i risultati finanziari del primo semestre.

Come riporta lo stesso Corriere della Sera, questi risultati mostrano un aumento del 27,7% dell’utile netto, raggiungendo i 20,3 milioni di euro, mentre il risultato operativo è salito a 51,1 milioni di euro (+24,3%). Inoltre, il margine operativo lordo è cresciuto del 12,7% arrivando a 90,4 milioni di euro. Anche se i ricavi consolidati sono leggermente scesi a 595,1 milioni di euro dai 599,2 milioni precedenti, il secondo trimestre ha visto un’accelerazione con un incremento dei ricavi del 2,3%.

Utile ricavi Cairo Communication semestre 2024 – I risultati di La7

Per quanto riguarda l’attività televisiva, La7 ha registrato alti livelli di ascolto, con una quota del 3,8% nell’arco della giornata e del 5,4% durante la fascia oraria di prime time, aumentando rispettivamente del 14% e del 18%. Nel semestre, La7 si è posizionata come terza rete televisiva per ascolti nella fascia oraria 20-22.30, con uno share del 5,7% e risultati eccellenti come l’edizione delle 20 del TgLa7 condotto da Enrico Mentana, che ha visto un aumento del 20% nell’audience. Grazie a questi risultati, il network ha confermato la sua leadership tra le reti generaliste e si è posizionato al secondo posto per ore di trasmissione in diretta. I programmi di informazione e approfondimento di La7 hanno continuato a vedere una crescita negli ascolti: Otto e Mezzo ha registrato uno share medio del 7,7% dal lunedì al venerdì, il TgLa7 delle 20 ha ottenuto un 6,9%, diMartedì ha segnato il 7,7%, Piazzapulita il 5,7% e Propaganda Live il 6,1%, solo per citarne alcuni.

Utile ricavi Cairo Communication semestre 2024 – Dati in aumento anche per i quotidiani di RCS

RCS si conferma come il primo editore italiano online. Al 30 giugno, l’utile netto ha raggiunto i 33,9 milioni di euro, con un aumento dell’11,8%. Per quanto riguarda il bilancio consolidato, il margine operativo lordo (EBITDA) è aumentato del 10,2%, passando a 77,7 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi salita dal 16,1% al 17,9%. Nei primi cinque mesi del 2024, RCS è risultata il principale editore online in Italia, con un dato aggregato di 31,2 milioni di utenti unici mensili medi (secondo i dati Audicom). A giugno, le testate del gruppo RCS hanno superato 1,1 milioni di abbonamenti digitali attivi, con il Corriere della Sera che conta 633 mila abbonati (rispetto ai 595 mila di fine 2023), confermandosi come il primo quotidiano italiano anche nelle edicole, seguito da 227 mila abbonati per la Gazzetta dello Sport, 148 mila per lo spagnolo El Mundo e 96 mila per Expansión.

In particolare, La Gazzetta dello Sport, secondo i dati Audipress, continua a essere il quotidiano italiano più letto con 2,1 milioni di lettori. Nel periodo gennaio-maggio 2024, il Corriere e la Gazzetta hanno rispettivamente raggiunto una media mensile di 29,4 milioni e 15,6 milioni di utenti unici. Tra gennaio e giugno 2024, hanno contato rispettivamente 3,8 milioni e 2,1 milioni di utenti unici giornalieri.