Alcaraz primo, Zverev insegue: ecco la top 10 dei tennisti olimpici per guadagni in stagione

Il torneo ha visto trionfare Carlos Alcaraz contro Alexander Zverev in un match molto acceso, con l’iberico che ha eliminato in semifinale l’altro astro nascente Jannik Sinner .

Chi sono i tennisti più pagati Olimpiadi 2024? Una stagione avvincente che si appresta al suo appuntamento clou. All’interno delle Olimpiadi di Parigi 24 ci sarà ampio spazio per il tennis , che andrà in scena fin dal primo giorno successivo all’inaugurazione, il 27 luglio , per poi concludersi con l’assegnazione delle ultime medaglie, tra cui l’oro singolo maschile, il 4 agosto .

Tennis Parigi 2024: i protagonisti

Tante stelle saranno presenti a queste Olimpiadi, con qualche defezione di peso se si guarda alla top 10 del ranking ATP.

In primis Jannik Sinner, che dopo essersi è tolto tante soddisfazioni in stagione, tra il primo Grande Slam in carriera, gli Australian Open ad inizio stagione, e il primo posto in classifica ATP, non potrà dare la caccia al brillante più prezioso nel medagliere olimpico.

Oltre al tennista altoatesino, le assenze maggiormente di peso sono quelle del russo Andrey Rublev, del polacco Hubert Hurkacz alle prese con un problema al ginocchio e del bulgaro Grigor Dimitrov.

Lo spettacolo si preannuncia comunque di altissimo livello, e sarà un momento di incontro intergenerazionale tra i veterani Rafael Nadal, Novak Djokovic e Andy Murray che si avviano verso il termine della carriera, e i talenti che scriveranno le prossime pagine di storia dello sport, capitanati da Carlos Alcaraz.

Il momento più suggestivo e simbolico ce lo regaleranno sicuramente Alcaraz e Nadal, che andranno a formare una coppia e a competere insieme in un doppio intriso di fascino, che andrà a sancire il definitivo passaggio del testimone tra i due.

Tennisti più pagati Olimpiadi 2024 – Alcaraz davanti a Zverev

Venendo ai premi guadagnati nell’anno, è Alcaraz a guidare la classifica grazie principalmente ai lauti guadagni incassati in seguito alla conquista dei due Grandi Slam del Vecchio Continente.

A inseguire Alexander Zverev, che conquista la seconda posizione grazie all’assenza di Jannik Sinner. Djokovic si piazza all’ottavo posto mentre Rafael Nadal che non figura tra i primi dieci.

Ecco la classifica completa dei premi guadagnati nel corso della stagione 2024: