Regole della pallavolo: misure del campo, altezza della rete, gioco

Si gioca in 6 contro 6, anche se con l’introduzione del libero sarebbe più corretto dire in 6+1 contro 6+1.

A sua volta le due metà campo sono suddivise, convenzionalmente, in altri 6 rettangoli che segnano i posti. Si va da posto 1 a posto 6 e girano in senso antiorario:

In ricezione non è performante, anche perché i palleggiatori non vengono allenati più di tanto in ricezione/difesa. Tuttavia in alcune occasioni si vedono grandi difese da parte dei palleggiatori.

I giocatori in campo sono 6, più il libero che entra in campo quando i centrali sono in seconda linea per difendere. I ruoli della pallavolo sono 5:

L’altezza della rete è l’unica differenza nelle regole della pallavolo tra uomini e donne. Per gli uomini l’altezza della rete è di 2,43 metri, mentre per le donne è di 2,24 metri.

Opposto Pallavolo

L’opposto è chiamato così perché gioca nella parte di campo opposta al palleggiatore. Se il palleggiatore è in posto 1, l’opposto si troverà in posto 4. E così via.

L’opposto è normalmente il principale riferimento offensivo della squadra. In condizioni normali non riceve e non difende e la posizione d’attacco preferita è quella in posto 1.

I grandi opposti hanno di norma una prestanza fisica notevole, la potenza, specialmente nel gioco moderno, è una delle doti di questi fantastici attaccanti.

Schiacciatore pallavolo

E’ il ruolo che ha più sinonimi per definirlo. Schiacciatore, banda, martello. Ogni squadra in campo ha due schiacciatori, sono i giocatori che più di tutti danno equilibrio alla squadra.

A differenza di quanto possa sembrare dal nome, gli schiacciatori attaccano e difendono. Sono coloro che ricevono i servizi degli avversari, che difendono gli attacchi e che quando vengono chiamati in causa attaccano.

Tra i loro compiti c’è anche quello di murare gli attacchi avversari, ma questo è compito di tutta la squadra, libero escluso. Le posizioni di attacco dei martelli sono posto 2 e posto 6, anche se capita di vederli attaccare anche dalla secondo linea, in particolare da posto 6 per lo schema chiamato “pipe”.

Centrali pallavolo

I centrali sono giocatori di prima linea. Dal 1997, quando ci fu la modifica del regolamento, nei loro turni di seconda linea vengono sostituiti dal libero, tranne nell’azione in cui sono al servizio.

Dunque i centrali non difendono. Normalmente i centrali sono i giocatori più alti della rosa. Il loro ruolo principale è quello di murare gli attacchi avversari, fondamentale in cui sono molto abili.

In alcuni casi vengono chiamati dal palleggiatore ad attaccare. Un attacco normalmente dal centro e molto veloce, che ha il fine di spiazzare il muro avversario in modo che non si possa piazzare.

Il problema della riforma del 1997 è che i centrali non vengono più allenati a difendere, e quindi nelle azioni in cui sono al turno di battuta raramente li si vede recuperare qualche pallone.

Libero pallavolo

Come detto in precedenza quello del libero è un ruolo “nuovo”. Infatti è stato inserito solo nel 1997. E’ un ruolo di sacrificio e fondamentale: da bambini tutti sognano le grandi schiacciate o di essere un brillante

Il libero è un giocatore specializzato nei fondamentali di difesa e ricezione, non segue le normali regole relative alle sostituzioni ma può rimpiazzare illimitatamente qualunque giocatore che si trovi in seconda linea, principalmente sostituisce il centrale, quando quest’ultimo passa in seconda linea dopo aver eseguito il giro.

Il libero non batte e non attacca, se non in casi eccezionali e non passa in prima linea, quando dovrebbe invertirsi nuovamente col centrale, di solito, o con il giocatore che aveva sostituito.

I ruoli della pallavolo: come si gioca

Come scritto in precedenza si gioca 6 contro 6. La partita si svolge al meglio dei 5 set e vince chi ne conquista 3. I giocatori di una squadra possono effettuare massimo 3 tocchi prima di rilanciare la palla nel campo avversario (4 nel caso di un doppio tocco a muro). Il punto si vince quando la palla tocca terra nel campo avversario.

Pallavolo: il rally point system

Fino al 2000 il gioco era molto diverso. I set si vincevano a 15, ma si segnava il punto soltanto durante il proprio turno di battuta. Nel 2000 si è deciso di stravolgere questa regola della pallavolo.

Infatti i set si sono allungati a 25, ma i punti si segnano sia quando si batte che quando si riceve. Questa modifica avvenne causa dell’elevato tasso di errore che spesso ha il battitore, la pallavolo rischiava di risultare poco attraente come sport per il grande pubblico, in particolare considerando la difficoltà nella programmazione televisiva delle partite, la cui durata era imprevedibile e spesso molto lunga.

Pallavolo: quando il set non si vince a 25

C’è anche l’eventualità che il set non si concluda con il venticinquesimo punto di una delle due formazioni.

Questo accade quando le due squadre sono appaiate a 24, sì perché le regole della pallavolo sanciscono che una squadra per vincere il set debba distanziare di almeno 2 punti la squadra avversaria. Un po’ come il tie-break del tennis.

Il cambio di posizioni nella pallavolo

I posti in campo non sono fissi. I giocatori scorrono in senso orario ogni volta che la propria squadra va a battere. Quindi un continuo giro che sposta i giocatori dalla prima alla seconda linea e da sinistra a destra (guardando la rete).

I giocatori di entrambe le squadre devono trovarsi all’interno del campo e nel proprio posto al momento del colpo di servizio per non incorrere nel fallo di posizione, che comporta la perdita dell’azione e l’assegnazione di un punto alla squadra avversaria.

Il giocatore a servizio è esonerato dall’ordine di rotazione. Dopo il servizio i giocatori sono liberi di muoversi.

Non esistono aree assegnate a ogni posto: ciò che rileva sono le posizioni relative dei giocatori. Il difensore destro (posto 1) deve quindi trovarsi più indietro dell’avanti destro (posto 2), anche se questo può scalare in seconda linea per aiutare la ricezione, e più a destra del difensore centrale (posto 6).

L’avanti centrale (posto 3) deve stare più a sinistra dell’avanti destro (posto 2), più a destra dell’avanti sinistro (posto 4) e più vicino alla rete del difensore centrale (posto 6).

Il fatto che la posizione di ogni giocatore sia definita solo dai suoi vicini di posto rende molto più libera la scelta nella disposizione dei giocatori di quanto possa sembrare plausibile.

L’attacco nella pallavolo

Non ci sono molte limitazioni per l’attacco. Una delle principali è che solo i giocatori in prima linea possono attaccare davanti alla riga dei tre metri.

I giocatori in seconda linea, invece, al momento del salto devono essere dietro la riga dei 3 metri, in caso contrario il punto va automaticamente alla squadra avversaria.

La rete non annulla il punto, quindi può essere alleata o avversaria dell’attaccante o del battitore.

Le regole della pallavolo: i falli

Anche se non è uno sport di contatto, nella pallavolo ci sono tanti falli. In attacco, a muro, di posizione,ecc… Ecco quali sono:

Falli in attacco nella pallavolo

tocco di palla sopra il bordo della rete da parte di un difensore in zona d’attacco

non è possibile attaccare quando la squadra avversaria ha effettuato la battuta e la palla si trova nella zona d’attacco e completamente al di sopra del bordo superiore della rete

non è possibile toccare la palla se si trova nella zona avversaria

un giocatore non può attaccare con palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete se l’ha ricevuta dal libero che si trova in zona d’attacco

il libero non può completare un attacco con la palla completamente al di sopra del bordo superiore della rete

Falli di muro nella pallavolo

il libero non può effettuare un muro, né tentare di effettuarlo

non è possibile effettuare un muro su servizio avversario

un giocatore di seconda linea non può effettuare un muro effettivo

Falli del tocco di palla nella pallavolo

un giocatore non può trattenere la palla o bloccarla

un giocatore non può toccare la palla due volte consecutive

una squadra deve completare l’azione non superando i tre tocchi complessivi

Falli di rotazione nella pallavolo

quando la squadra non effettua correttamente la rotazione dei turni di servizio

Falli di rete nella pallavolo

un giocatore non può invadere il campo opposto con l’intero piede

un giocatore, durante una propria azione, non può toccare la banda superiore della rete o l’antenna nella sua parte superiore

la palla non può essere toccata nello spazio opposto prima o durante l’attacco avversario

Falli di linea nella pallavolo