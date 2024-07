Van der Poel primo, ma quante assenze illustri: gli stipendi top dei ciclisti ai Giochi

Quali sono gli stipendi ciclisti Olimpiadi 2024? Lungo le strade transalpine, a pochi giorni dal termine del Tour de France. Così Parigi 2024 è pronta a ospitare il ciclismo su strada, una disciplina che vedrà competere i migliori atleti del mondo.

Saranno quattro i set di medaglie messe in palio ai Giochi Olimpici francesi. Sono previsti due tipi di eventi, sia maschili che femminili: la corsa su strada e la cronometro. Nella corsa su strada, tutti partono insieme e, anche se la distanza è notevole (oltre 120 km per le donne e oltre 200 km per gli uomini), il titolo si decide spesso negli ultimi metri.

La cronometro, invece, prevede che ogni ciclista parta secondo un ordine prestabilito e su una distanza più breve, circa 50 km, e che vinca chi riesce a percorrere il percorso in meno tempo. Negli ultimi Giochi, il vincitore della cronometro è stato lo sloveno Primoz Roglic: il ciclista di Bora-Hansgrohe, però, è uno dei grandi assenti a Parigi 2024.

Infatti, non parteciperanno alla manifestazione olimpica ciclisti del calibro di Tadej Pogacar (Uae Emirates), Jonas Vinegaard (Visma-Lease A Bike), Adam Yates (Uae Emirates) e Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers). In Francia, allo stesso tempo, sono attesi grandi campioni di questo sport, che si daranno battaglia lungo le strade transalpine: ecco i top stipendi dei ciclisti a Parigi 2024.