Swiatek capolista, Paolini seconda: ecco la top 10 delle tenniste olimpiche per guadagni in stagione

In Gran Bretagna l’azzurra è stata invece superata dalla ceca Barbora Krejcikova , che non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver visto scolpito nell’hall of fame il nome della maestra Jana Novotna .

Tennis Parigi 2024: le protagoniste

Molte campionesse faranno la loro apparizione a questa Olimpiade, con un’esclusione eccellente guardando al ranking WTA.

La terza in classifica Aryna Sabalenka, che in stagione ha conquistato l’Australian Open non gareggerà ai Giochi Olimpici per ragioni di tenuta fisica. Del resto, l’annata è stata piena di appuntamenti che possono cagionare logorio fisico anche agli atleti più fisicamente preparati.

Oltre alle già citate Swiatek, Paolini e Krejcikova, non mancherà la numero due al mondo Coco Gauff in rappresentanza degli Stati Uniti, che dopo una stagione ancora avara di successi, ad eccezione del trionfo di Auckland arrivato ad inizio anno, punta sicuramente a mettere a frutto il suo potenziale e ambire ad andare a medaglia a Parigi.

A Gauff è andata meglio nel doppio, in cui tra gli altri tornei ha trionfato proprio sui campi del Roland Garros insieme alla ceca Katerina Siniakova, alle spese del duo azzurro composto da Jasmine Paolini e Sara Errani.

Un’altra tennista di alto calibro da cui ci si attende un torneo di caratura elevata è Elena Rybakina, che in stagione ha conquistato tre tornei WTA 500, ovvero Brisbane, Abu Dhabi e Stoccarda.

Tenniste più pagate Olimpiadi 2024 – Prima Swiatek, insegue Paolini

Se si guarda ai premi accumulati in stagione, a comandare vi è Iga Swiatek, campionessa in carica a Roland Garros e prima anche in classifica WTA.

Al secondo posto Jasmine Paolini: come nel caso di Jannik Sinner, l’Italia si colloca nel gradino intermedio del podio nella top ten dei premi stagionali.

A concludere la triade Barbora Krejcikova, grazie all’assenza ai Giochi di Aryna Sabalenka che la avrebbe costretta a scivolare fuori dal podio.

Elena Rybakina si deve accontentare della medaglia di legno, mentre Coco Gauff ottiene la quinta posizione nello speciale ranking.

Ecco la classifica completa dei premi guadagnati nel corso della stagione 2024: