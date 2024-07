Rispunta Interspac: Enrico Mentana entra nel CdA

Rispunta il progetto Interspac. Nei giorni scorsi, l’economista Carlo Cottarelli è tornato infatti a parlare del progetto di azionariato popolare per l’Inter lanciato ormai alcuni anni fa e tornato al centro delle discussioni a più riprese. Nonostante i tentativi, Cottarelli ha sempre raccontato di non aver ricevuto aperture sul tema da parte della famiglia Zhang, ma continua dirsi pronto ad aiutare il club nerazzurro anche con il passaggio a Oaktree.

“Con la proprietà dell’Inter precedente purtroppo non c’è stato niente da fare. Ho fatto quattro tentativi con Zhang, adesso vediamo se si potrà fare qualcosa. Tenete conto che ci vorrà tempo perché Oaktree si è ritrovato in mano l’Inter senza fare il processo di due diligence che normalmente si fa prima di acquisire una società. Quindi i prossimi mesi saranno impegnati in quello e poi vedremo”, le parole di Cottarelli.

Intanto, la società continua a muoversi in particolare negli aspetti burocratici legati alla società. Nelle scorse settimane, infatti, è andata in scena una assemblea degli azionisti di Interspac, chiamata in particolare a rinnovare le cariche all’interno della società.

In particolare, come si legge nei documenti consultati da Calcio e Finanza, sono stati confermati Carlo Cottarelli come presidente oltre a Gianfranco Dentella e Roberto Zaccaria come vicepresidenti. La novità, tuttavia, è che il Consiglio di Amministrazione è stato aumentato a 16 consiglieri, che rimarranno in carica sino al 31 dicembre 2025. E tra questi è stato nominato anche Enrico Mentana, noto giornalista e conduttore televisivo, direttore di La7.

Nel nuovo CdA, così, sono presenti: