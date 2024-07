Da Tortu a Jacobs: quanto guadagna un atleta militare a Parigi 2024

A Tokyo, tre anni fa erano il 70 per cento, a Pechino, nell’ultima edizione dei Giochi invernali erano addirittura l’86 per cento. A Parigi 2024 la percentuale segue la scia delle ultime Olimpiadi Estive francesi: secondo Leggo, infatti, il 71 per cento dei 403 atleti azzurri presenti alle Giochi Olimpici 2024 porta la divisa .

Atleta militari Olimpiadi – Come funziona l’iter per entrare nelle Forze Armate

Gli atleti che desiderano entrare in un corpo militare devono superare un concorso pubblico che comprende prove fisiche e teoriche. Questi concorsi, organizzati periodicamente dalla Polizia di Stato, dall’Esercito italiano e dalle Forze gialle, vengono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, sezione Concorsi ed Esami, come qualsiasi altro concorso per la Pubblica amministrazione.

Per accedere alle Fiamme Oro della Polizia, all’Aeronautica militare e agli altri corpi, gli atleti devono passare rigorosi accertamenti psico-fisici, attitudinali e, ovviamente, devono essere valutati i loro meriti sportivi, inclusi i successi e le medaglie ottenuti in competizioni.

Spesso c’è un limite di età per partecipare ai concorsi. Ad esempio, per la Polizia di Stato, l’età massima è di 35 anni non compiuti, mentre per l’Esercito italiano, il concorso, bandito annualmente dal Ministero della difesa, richiede un’età compresa tra i 17 e i 34 anni.

Oltre a questi requisiti, è necessario avere la cittadinanza italiana, non avere condanne penali per delitti non colposi e non essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione.

Quanto guadagna atleta militare – Il caso delle Fiamme Gialle e lo stipendio medio

Con il nome di Fiamme Gialle si identificano tutti gli atleti appartenenti ai gruppi sportivi della Guardia di Finanza. Questi atleti competono in 12 diverse discipline, tra cui atletica leggera, judo, nuoto, tuffi, tiro a segno, tiro a volo, scherma, canoa, canottaggio, vela, biathlon e numerosi sport invernali.

Uno degli atleti più celebri delle Fiamme Gialle è Filippo Tortu, il primo velocista italiano a correre i 100 metri piani in meno di 10 secondi.

Lo stipendio medio di un atleta delle Fiamme Gialle varia a seconda del grado ricoperto. Un finanziere semplice, ad esempio, guadagna poco più di 1.500 euro netti al mese, cifra che può aumentare con il grado o l’anzianità di servizio. Un maresciallo, invece, può arrivare a guadagnare circa 1.850 euro al mese.

Quanto guadagna atleta militare – Il caso delle Fiamme Oro e lo stipendio medio

Le Fiamme Oro sono il gruppo sportivo della Polizia di Stato e includono atleti di 43 discipline sportive. Anche in questo caso, l’obiettivo è di accrescere il patrimonio sportivo nazionale, con molti campioni che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi.

Tra questi, vi sono il velocista e lunghista Marcell Jacobs e l’altista Gian Marco Tamberi, entrato nel corpo poco prima di Tokyo 2020.

Il guadagno di uno sportivo delle Fiamme Oro è simile a quello degli atleti delle Fiamme Gialle, dipendendo dal grado ricoperto in Polizia. Ad esempio, un poliziotto semplice guadagna circa 1.300 euro al mese.