Gli atleti più pagati alle Olimpiadi 2024: Rahm supera LeBron e Curry in vetta

Chi sono gli atleti più pagati tra i protagonisti delle Olimpiadi? La classifica, stilata da Sportico, vede una sorpresa in testa. Ma, soprattutto, ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 parteciperanno 20 atleti che hanno guadagnato ciascuno più di 35 milioni di dollari nell’ultimo anno, con guadagni complessivi per 1,35 miliardi.

La sorpresa, dicevamo, è che in testa non troviamo i grandi campioni del basket NBA come LeBron James o Steph Curry, ma il golfista spagnolo Jon Rahm, che ha guadagnato di più con 210 milioni di dollari e guida un gruppo di cinque golfisti tra i primi 20 che gareggeranno al Golf National, a sud-ovest di Parigi. Il compenso astronomico di Rahm è stato alimentato da un bonus a nove cifre quando ha cambiato schieramento nella Guerra Fredda del golf a dicembre e si è unito alla LIV Golf, finanziata dal fondo sovrano dell’Arabia Saudita, PIF. Il golf è stato infatti reintrodotto alle Olimpiadi estive nel 2016 dopo una pausa di 112 anni.

Il dominio in termini di atleti in classifica tuttavia spetta al basket NBA, che porta 13 dei 20 atleti più pagati, tra cui i quattro più pagati dopo Rahm: LeBron James (127,7 milioni di dollari), Stephen Curry (101,9 milioni di dollari), Giannis Antetokounmpo (100,8 milioni di dollari) e Kevin Durant (89,7 milioni di dollari).

A completare la top 20, troviamo invece na coppia di tennisti, ovverosia Carlos Alcaraz (45 milioni di dollari) e Novak Djokovic (38,7 milioni di dollari).

Atleti più pagati Olimpiadi, la classifica

I dati sono considerati come la somma tra gli stipendi (o premi) e gli incassi dalle sponsorizzazioni: