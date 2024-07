Olimpiadi 2024, il programma di oggi: gli orari e le finali previste

Olimpiadi programma oggi – Le Olimpiadi di Parigi entrano nel vivo. Oggi, sabato 27 luglio, infatti, all’indomani della Cerimonia d’Apertura lungo la Senna e dell’accensione del braciere a cinque cerchi, nella capitale francese saranno assegnate le prime 44 medaglie in ben 8 sport differenti, con l’Italia che potrà ambire a 12 dei 14 titoli in palio non essendo rappresentato nelle competizioni maschili di rugby a sette e di skateboarding street.

Tutto è pronto quindi anche per assegnare le medaglie alle Olimpiadi di Parigi 2024. Le gare saranno trasmesse interamente in streaming da Eurosport+, ma i canali saranno disponibili anche su DAZN e su Sky.

Olimpiadi programma oggi, sabato 27 luglio: la mattina

Ore 08:30 – BADMINTON doppio misto Cina (Feng-Huang) – USA (Chiu-Gai), gironi

Ore 08:30 – BADMINTON singolo femminile Cina (He) – Azerbaijan (Azzahra), gironi

Ore 08:30 – BADMINTON doppio misto Corea del Sud (Seo-Chae) – Algeria (K. Mammeri-T. Mammeri), gironi

Ore 09:00 – CANOTTAGGIO batterie Singolo Uomini

Ore 09:00 – PALLAMANO maschile Spagna-Slovenia, gironi

Ore 09:00 – PALLAVOLO maschile Giappone-Germania, gironi

Ore 09:00 – TIRO SPORTIVO qual 10m Carabina Aria Sq Miste – Part 1 – ITALIA (GAMBARO, SOLLAZZO)

Ore 09:20 – BADMINTON doppio maschile Cina (Liang-Wang) – Canada (Dong-Yakura), gironi

Ore 09:20 – BADMINTON doppio misto Malesia (Chen-Toh) – Singapore (Hee-Tan), gironi

Ore 09:20 – BADMINTON singolare femminile Singapore (Yeo) – Yavarivafa, gironi

Ore 09:30 – EQUITAZIONE dressage Concorso completo Squadre – ITALIA

Ore 09:30 – EQUITAZIONE dressage Concorso completo Individuale – BERTOLI, PORTALE, UGOLOTTI

Ore 10:00 – HOCKEY maschile Gran Bretagna-Spagna, gironi

Ore 10:00 – JUDO -48 kg Donne – Trentaduesimi di finale

Ore 10:00 – JUDO -60 kg Uomini – Trentaduesimi di finale

Ore 10:00 – SCHERMA trentaduesimi Spada Individuale Donne

Ore 10:10 – BADMINTON doppio misto Thailandia (Puavaranuk-Taerattana) – Paesi Bassi (Tabeling-Piek), gironi

Ore 10:10 – BADMINTON doppio maschile Malesia (Chia-Soh) – Gran Bretagna (Lane-Vendy), gironi

Ore 10:10 – BADMINTON doppio femminile Cina (Chen-Jia) – Malesia (Tan-Thinaah), gironi

Ore 10:12 – CANOTTAGGIO batterie Singolo Donne

Ore 10:25 – SCHERMA trentaduesimi Sciabola Individuale Uomini

Ore 10:28 – JUDO -48 kg Donne – Sedicesimi di finale

Ore 10:28 – JUDO -60 kg Uomini – Sedicesimi di finale – CARLINO – Katz

– Katz Ore 10:30 – HOCKEY maschile Belgio-Irlanda, gironi

Ore 10:30 – TIRO SPORTIVO bronzo Car. ad aria 10m Misto squadre

Ore 10:30 – TIRO SPORTIVO qualificazione Pistola aria c. 10m (U) – MALDINI , MONNA

, Ore 10:50 – SCHERMA sedicesimi Spada Individuale Donne – RIZZI – Klasik, FIAMINGO – Cebula, SANTUCCIO

Klasik, – Cebula, Ore 11:00 – BADMINTON doppio femminile Giappone (Matsumoto-Nagahara) – Indonesia (Rahayu-Ramadhanti), gironi

Ore 11:00 – BADMINTON singolare maschile Thailandia (Vitidsarn) – Mauritius (Paul), gironi

Ore 11:00 – BADMINTON singolare maschile Cina (Shi) – Suriname (Opti), gironi

Ore 11:00 – BASKET maschile Australia-Spagna, gironi

Ore 11:00 – GINNASTICA ARTISTICA qualificazioni Uomini – Suddivisione 1

Ore 11:00 – NUOTO 100m Farfalla Donne – Batterie – COCCONCELLI, SCOTTO DI CARLO

Ore 11:00 – NUOTO 400m Stile Libero Donne – Batterie

Ore 11:00 – NUOTO 100m Rana Uomini – Batterie – MARTINENGHI, VIBERTI

Ore 11:00 – NUOTO 400m Stile Libero Uomini – Batterie – DE TULLIO, LAMBERTI

Ore 11:00 – NUOTO Staff. 4×100 S. Libero Donne – Batterie – ITALIA

Ore 11:00 – NUOTO Staff. 4×100 S. Libero Uomini – Batterie – ITALIA

Ore 11:00 – PALLAMANO maschile Ungheria-Egitto, gironi

Ore 11:00 – TIRO SPORTIVO oro Carabina ad aria 10m Misto squadre

Ore 11:00 – TUFFI finale Trampolino 3m Sincronizzato Donne – BERTOCCHI, PELLACANI

Ore 11:30 – CANOTTAGGIO batterie Due di Coppia Uomini – ITALIA (batteria 2)

(batteria 2) Ore 12:00 – CANOTTAGGIO batterie Due di Coppia Donne – ITALIA (batteria 1)

(batteria 1) Ore 12:00 – SKATEBOARD preliminari Street Uomini

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Swatek-Begu

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Bogdan- PAOLINI

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Ostapenko-Osorio

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Podoroska-Parry

Ore 12:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Draper-Kei

Ore 12:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno DARDERI -Paul

-Paul Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Navarro-Grabher

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Muchova-Fernandez

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno ERRANI -Zheng

-Zheng Ore 12:00 – TENNIS doppio maschile Primo Turno Koepfer/Struff-Mektic/Pavic

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Kalinina-Kus

Ore 12:00 – TENNIS singolare femminile Martic-Bucsa

Ore 12:20 – JUDO -48 kg Donne – Ottavi di finale – SCUTTO

Ore 12:20 – JUDO -60 kg Uomini – Ottavi di finale

Ore 12:30 – CANOTTAGGIO batterie Quattro di Coppia Uomini – ITALIA (batteria 2)

(batteria 2) Ore 12:30 – SCHERMA sedicesimi Sciabola Individuale Uomini – SAMELE -Gordon, CURATOLI -Yildirim, GALLO -Shen

-Gordon, -Yildirim, -Shen Ore 12:30 – TIRO SPORTIVO qualificazione Pistola aria c. 10m (D)

Ore 12:45 – HOCKEY maschile Paesi Bassi-Sud Africa, gironi

Ore 12:50 – CANOTTAGGIO batterie Quattro di Coppia Donne

Ore 13:00 – PALLAVOLO maschile ITALIA–BRASILE, gironi

Olimpiadi programma oggi, il pomeriggio

Ore 13:15 – HOCKEY maschile Australia-Argentina, gironi

Ore 13:16 – JUDO -48 kg Donne – Quarti di finale

Ore 13:16 – JUDO -60 kg Uomini – Quarti di finale

Ore 13:30 – BASKET maschile Germania-Giappone, gironi

Ore 13:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Djokovic-Ebden

Ore 13:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Habib-Alcaraz

Ore 13:30 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Haddad Maia-Gracheva

Ore 13:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Auger Aliassime-Giron

Ore 13:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Griekspoor-Norrie

Ore 13:30 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Siegemund-Collins

Ore 13:30 – TENNIS sinagolare femminile Primo Turno Pigossi-Yastremska

Ore 13:30 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Andreescu-Tauson

Ore 13:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Navone-Borges

Ore 13:30 – TENNIS doppio maschile Primo Turno BOLELLI/VAVASSORI- Carreno/Granollers

Carreno/Granollers Ore 13:30 – TENNIS doppio maschile Primo Turno Balaji/Bopanna-Reboul/Roger-Vasselin

Ore 13:30 – TENNIS singolare femminile Primo Turno COCCIARETTO -Shnaider

-Shnaider Ore 14:00 – BADMINTON doppio femminile Cina (Liu-Tan) – USA (A. Xu-K. Xu), gironi

Ore 14:00 – BADMINTON doppio misto Hong Kong (Tang-Tse) – Taipei (Ye-Lee), gironi

Ore 14:00 – BADMINTON doppio femminile Hong Kong (Yeung NT-Yeung PL) – Bulgaria (G. Stoeva-S. Stoeva), gironi

Ore 14:00 – BEACH VOLLEY maschile USA (Partain-Benesh) – Cuba (Diaz-Alayo), gironi

Ore 14:00 – PALLAMANO maschile Croazia-Giappone, gironi

Ore 14:00 – PALLANUOTO femminile Paesi Bassi-Ungheria, gironi

Ore 14:10 – SCHERMA ottavi di finale Spada Individuale Donne

Ore 14:30 – CICLISMO SU STRADA cronometro Individuale Donne – LONGO BORGHINI

Ore 14:30 – RUGBY A SETTE piazzamento 5-8 Uomini

Ore 14:50 – BADMINTON doppio maschile Indonesia (Alfian-Ardianto) – Germania (Lamsfuss-Seidel), gironi

Ore 14:50 . BADMINTON singolare femminile Thailandia (Katethong) – Brasile (Viana Viera), gironi

Ore 14:50 – BADMINTON singolare femminile Corea del Sud (Kim) – Sudafrica (Scholtz), gironi

Ore 15:00 – BEACH VOLLEY maschile Svezia (Ahman-Hellvig) – Australia (Nicolaidis-Carracher)

Ore 15:00 – CALCIO maschile Rep. Dominicana-Spagna, gironi

Ore 15:00 – CALCIO maschile Argentina-Iraq, gironi

Ore 15:00 – CANOA SLALOM canoa singolo Uomini batt. 1a Manche – IVALDI

Ore 15:00 – RUGBY A SETTE piazzamento 5-8 Uomini

Ore 15:00 – SCHERMA ottavi Sciabola Individuale Uomini

Ore 15:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Garcia-Cristian

Ore 15:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Bergs-Tsitsipas

Ore 15:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Bublik-Fritz

Ore 15:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Echargui-Evans

Ore 15:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Putintseva-Kostyuk

Ore 15:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Machac-Zhang

Ore 15:00 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Haase-Ofner

Ore 15:00 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Kichenok/Kichenok-Wang/Zheng

Ore 15:00 – TENNIS singolare femminile Primo Turno Schmiedlova-Boulter

Ore 15:00 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Alexandrova-Vesnina-Muchova/Nosokova

Ore 15:00 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Chan/Chan-Krejcikova/Siniakova

Ore 15:00 – TENNISTAVOLO turno Prel. Singolari Uomini e Donne e Doppio Misto

Ore 15:30 – GINNASTICA ARTISTICA qualificazioni Uomini – Suddivisione 2

Ore 15:30 – PUGILATO 54kg Donne – Prelim. – 16esimi

Ore 15:30 – RUGBY A SETTE semifinale Uomini

Ore 15:35 – PALLANUOTO femminile Grecia-Stati Uniti, gironi

Ore 15:40 – BADMINTON singolare maschile India (Sen) – Guatemala (Cordon), gironi

Ore 15:40 – BADMINTON doppio misto Cina (Zheng-Huang) – Francia (Gicquel-Delrue), gironi

Ore 15:40 – BADMINTON doppio misto Corea del Sud (Kim-Jeong) – Indonesia (Rivaldy-Mentari), gironi

Ore 15:50 – SCHERMA quarti di finale Spada Individuale Donne

Ore 16:00 – CANOA SLALOM kayak singolo Donne batt. – 1a Manche – HORN

Ore 16:00 – JUDO -48 kg Donne – Ripescaggio

Ore 16:00 – PALLAMANO maschile Norvegia-Argentina, gironi

Ore 16:00 – RUGBY A SETTE semifinale Uomini

Ore 16:15 – SCHERMA quarti Sciabola Individuale Uomini

Ore 16:17 – JUDO -48 kg Donne – Semifinali

Ore 16:18 – PUGILATO 60kg Donne – Prelim. – 16esimi

Ore 16:30 – BADMINTON doppio maschile India (Rankireddy-Shetty) – Francia (Corvee-Labar), gironi

Ore 16:30 – BADMINTON singolare maschile Indonesia (Christie) – Belgio (Carraggi), gironi

Ore 16:30 – RUGBY A SETTE piazzamento 11-12 Uomini

Ore 16:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Hijikata-Medvedev

Ore 16:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Wawrinka-Kotov

Ore 16:30 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Gauff/Pegula-Perez/Saville

Ore 16:30 – TENNIS doppio maschile Primo Turno Gille/Vliegen-Fils/Humbert

Ore 16:30 – TENNIS singolare maschile Primo Turno Eubanks-Hassan

Ore 16:30 – TENNIS doppio maschile Primo Turno DARDERI/MUSETTI -Jarry/Tabilo

-Jarry/Tabilo Ore 16:30 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Dabrowski/Fernandez-Burel/Gracheva

Ore 16:30 – TENNIS doppio femminile Primo Turno ERRANI/PAOLINI -Routliffe/Sun

-Routliffe/Sun Ore 16:30 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Yuan/Zhang-Haddad Maia/Stefani

Ore 16:30 – TENNIS doppio femminile Primo Turno Carle/Podoroska-Korpatsch/Maria

Ore 16:30 – TENNISTAVOLO ottavi di finale Doppio Misto

Ore 16:32 – CICLISMO SU STRADA cronometro Individuale Uomini – BETTIOL, GANNA

Ore 16:34 – JUDO -60 kg Uomini – Ripescaggio

Ore 16:51 – JUDO -60 kg Uomini – Semifinali

Ore 17:00 – CALCIO maschile Uzbekistan-Egitto, gironi

Ore 17:00 – CALCIO maschile Ucraina-Marocco, gironi

Ore 17:00 – HOCKEY maschile Germania-Francia, gironi

Ore 17:00 – PALLAVOLO maschile Polonia-Egitto, gironi

Ore 17:00 – RUGBY A SETTE piazzamento 9-10 Uomini

Ore 17:00 – SKATEBOARD finale Street Uomini

Ore 17:06 – PUGILATO 63,5kg Uomini – Prelim. – 16esimi

Ore 17:10 – CANOA SLALOM canoa singolo Uomini batt. 2a Manche – IVALDI

Ore 17:15 – BASKET maschile Francia-Brasile, gironi

Ore 17:18 – JUDO -48 kg Donne – Incontro A per il bronzo

Ore 17:28 – JUDO -48 kg Donne – Incontro B per il bronzo

Ore 17:30 – HOCKEY maschile India-Nuova Zelanda, gironi

Ore 17:38 – JUDO -48 kg Donne – Finale

Ore 17:38 – PUGILATO 80kg Uomini – Prelim. – 16esimi – CAVALLARO

Ore 17:49 – JUDO -60 kg Uomini – Incontro A per il bronzo

Ore 17:59 – JUDO -60 kg Uomini – Incontro B per il bronzo

Ore 18:00 – BEACH VOLLEY femminile Cina (Xue-Xia) – Australia (Mariafe-Clancy)

Ore 18:00 – RUGBY A SETTE piazzamento 7-8 Uomini

Ore 18:09 – JUDO -60 kg Uomini – Finale

Ore 18:10 – CANOA SLALOM kayak singolo Donne batt. 2a Manche – HORN

Ore 18:30 – PALLANUOTO femminile Spagna-Francia, gironi

Ore 18:30 – RUGBY A SETTE piazzamento 5-6 Uomini

Ore 19:00 – BEACH VOLLEY maschile Brasile (George-Andre) – Marocco (Abicha-Elgraoui)

Ore 19:00 – CALCIO maschile Nuova Zelanda-Stati Uniti, gironi

Ore 19:00 – CALCIO maschile Israele-Paraguay, gironi

Ore 19:00 – PALLAMANO maschile Germania-Svezia, gironi

Ore 19:00 – RUGBY A SETTE gara per il bronzo Uomini

Ore 19:00 – SCHERMA semifinale 1 Spada Individuale Donne

Ore 19:00 – SURF turno 1 Uomini – FIORAVANTI

Ore 19:00 – TENNIS doppio maschile Primo Turno Gonzalez/Molteni-Alcaraz/Nadal

Ore 19:25 – SCHERMA semifinale 2 Spada Individuale Donne

Ore 19:30 – BADMINTON singolare femminile Giappone (Yamaguchi) – Myanmar (Thet Htar), gironi

Ore 19:30 – BADMINTON singolare femminile USA (Zhang) – Australia (Ho), gironi

Ore 19:30 – BADMINTON doppio maschile Thailandia (Jomkoh-Kedren) – Francia (C. Popov-Tj Popov), gironi

Ore 19:45 – HOCKEY femminile Argentina-Stati Uniti, gironi

Ore 19:45 – RUGBY A SETTE gara per l’oro Uomini

Ore 19:50 – SCHERMA semifinale 1 Sciabola Individuale Uomini

Olimpiadi programma oggi, la sera