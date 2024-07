A che ora parte Ganna? Dove vedere la cronometro alle Olimpiadi di Parigi 2024

Dopo aver visto la cerimonia inaugurale di venerdì, la 33esima edizione delle Olimpiadi è pronta a iniziare. Parigi si appresta così a vivere poco più di due settimane come centro del mondo dello sport con un calendario ricco e fittissimo di gare e, di conseguenza, di medaglie. Tra le altre gare, particolare interesse sarà legato al ciclismo, sia maschile che femminile, che vedrà l’Italia protagonista a partire dalla cronometro

Dove vedere cronometro Olimpiadi – Il programma

Alle 14,30 di oggi, 27 luglio, prenderà infatti il via la prima prova dedicata al ciclismo, la cronometro femminile. Partenza da Les Invalides e arrivo al ponte Alexander III. 32,4 chilometri di gara sia per le donne che gli uomini.

Il CT Marco Velo ha commentato: «È una crono spettacolare per cronoman puri. In occasione della prova i ragazzi hanno realizzato tre giri e provato due volte le curve. Hanno sensazioni buone, sono contenti del tracciato».

Gli atleti partiranno ogni minuto e mezzo, sia tra le donne (che cominceranno alle 14.30) che tra gli uomini (con partenza del primo atleta fissata per le 16.30).

A che ora parte Ganna, gli orari

Elisa Longo Borghini partirà alle ore 15:10:30, subito dopo la belga Kopecky. Dopo di lei partiranno altre sette atlete.

Alberto Bettiol prenderà il via alle ore 16:36:30, come quarto frazionista. Filippo Ganna sarà al via alle ore 17:20, penultimo, subito dopo l’americano McNulty. A seguire il campione del mondo, il belga Remco Evenepoel.

Dove vedere cronometro Olimpiadi, la gara in diretta

Per le gare del torneo olimpico non è prevista la trasmissione integrale in diretta in chiaro. Ma gli appassionati di ciclismo potranno seguire le sfide su Eurosport 1. Il canale del network europeo di canali televisivi sportivi, di proprietà di Warner Bros. Discovery, è visibile sia per gli abbonati Sky (clicca qui per abbonarti a NOW) che per quelli della piattaforma streaming DAZN (clicca qui per abbonarti).