Ligue 1, assegnati i diritti tv di 8 match a DAZN. L'offerta di beIN in sospeso

Si sblocca l’affaire diritti tv in Francia. Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo francese L’Equipe, il consiglio di amministrazione della LFP (Ligue de Football Professionnel), riunitosi questo giovedì mattina, ha assegnato a DAZN la stragrande maggioranza dei diritti della Ligue 1 fino al 2029. Si tratta dello stesso arco temporale che vedrà protagonista la piattaforma in Italia con i diritti tv della Serie A.

Secondo quanto emerso dalla riunione, la società britannica ha messo le mani su otto delle nove partite a giornata per le prossime cinque stagioni per un importo medio annuo di 400 milioni di euro (350 milioni il primo anno, 450 milioni l’ultimo). È comunque prevista una clausola di uscita dopo due anni se non verrà raggiunta la soglia di 1,5 milioni di abbonati.

Ligue 1 diritti tv 2024 2025 – beIN Sports rimane in sospeso

Non è stata invece ancora accolta la proposta di beIN Sports, candidata con un’offerta da 100 milioni di euro l’anno per l’unica sfida rimasta fuori dal pacchetto di DAZN. I contorni dell’offerta dell’emittente qatariota sono tuttavia un po’ complessi da definire e sollevano alcuni interrogativi.

Per raggiungere questa cifra di 100 milioni di euro, beIN Sports prevede il pagamento dei diritti televisivi, ma anche un contributo fornito dagli sponsor del Qatar a favore dei club, in una proporzione dell’80% per quanto riguarda i diritti tv e sponsorizzazione per il 20%. Un’opzione che non sarebbe così facile da implementare.

L’emittente auspica inoltre, per il momento, di poter recedere dal contratto dopo tre anni, anche se DAZN dovesse decidere di proseguire oltre. Un’ipotesi che non è conveniente per la Lega. Le discussioni devono ancora svolgersi nella speranza di portare ad una successiva attribuzione a beIN Sports dell’ultima sfida rimasta scoperta.