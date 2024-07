Da Messi al doppio oro di Mascherano: i calciatori che hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi

C’è grande attesa per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024, in programma venerdì 26 luglio, ma la 33esima edizione dei Giochi è già iniziata con due giorni di anticipo. Infatti, mercoledì 24 luglio ha preso il via il torneo di calcio che vede affrontarsi 16 nazionali a caccia dell’oro olimpico.

Fra queste non c’è l’Italia che per la quarta Olimpiade non è riuscita a qualificare la propria formazione Under 23. Presenti, ovviamente, i padroni di casa della Francia, guidati da Thierry Henry, che hanno dovuto rinunciare a Kylian Mbappé e Khephren Thuram, visto che Real Madrid e Juventus non hanno dato il proprio via libera ai due calciatori per partecipare alle Olimpiadi. Occhi puntati poi sul Brasile, campione in carica e vincitore delle ultime due edizioni.

I calciatori che hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi – La decisione del CIO e l’inizio di una nuova era da Los Angeles 1984

Negli ultimi 40 anni, che comprendono 11 edizioni compresa quella del 2024, la nazionale verdeoro è la nazionale ad aver vinto la medaglia d’oro più volte (2016, 2020) al pari dei rivali dell’Argentina (2004, 2008). Una nazione europea non conquista il torneo olimpico da Barcellona 1992, quando fu proprio la Spagna a uscirne vincitrice. Nelle ultime cinque edizioni la medaglia d’oro è sempre andata nel continente centro-sud americano. Già detto di Argentina e Brasile, nel mezzo con la vittoria a Londra 2012 c’è il Messico, che ha battuto proprio la nazionale verdeoro.

Ed eccolo il podio delle ultime 10 edizioni, con una precisazione doverosa per quanto riguarda l’edizione 1984, che è stata la prima in cui il CIO ha permesso la partecipazione ai calciatori professionistici. Infatti, negli USA non andarono Cecoslovacchia, Germania Est, Unione Sovietica (sostituite da Italia, Germania Ovest e Norvegia) e gli altri Stati aderenti al Patto di Varsavia. Una risposta al boicottaggio di quattro anni prima degli USA che convinsero anche altri Paesi a non partecipare a Mosca 1980.

Los Angeles 1984 : Francia, Brasile, Jugoslavia (Italia quarta);

: Francia, Brasile, Jugoslavia (Italia quarta); Seul 1988 : Unione Sovietica, Brasile, Germania Ovest (Italia quarta);

: Unione Sovietica, Brasile, Germania Ovest (Italia quarta); Barcellona 1992 : Spagna, Polonia, Ghana (Italia eliminata ai quarti);

: Spagna, Polonia, Ghana (Italia eliminata ai quarti); Atlanta 1996 : Nigeria, Argentina, Brasile (Italia fuori ai gironi);

: Nigeria, Argentina, Brasile (Italia fuori ai gironi); Sydney 2000 : Camerun, Spagna, Cile (Italia eliminata ai quarti);

: Camerun, Spagna, Cile (Italia eliminata ai quarti); Atene 2004 : Argentina, Paraguay, Italia;

: Argentina, Paraguay, Italia; Pechino 2008 : Argentina, Nigeria, Brasile (Italia fuori ai quarti);

: Argentina, Nigeria, Brasile (Italia fuori ai quarti); Londra 2012 : Messico, Brasile, Corea del Sud (Italia non qualificata);

: Messico, Brasile, Corea del Sud (Italia non qualificata); Rio de Janeiro 2016 : Brasile, Germania, Nigeria (Italia non qualificata);

: Brasile, Germania, Nigeria (Italia non qualificata); Tokyo 2020: Brasile, Spagna, Messico (Italia non qualificata).

I calciatori che hanno vinto una medaglia alle Olimpiadi – Dal doppio oro di Mascherano al bronzo dell’Italia ad Atene 2004

Rinfrescata la memoria sulla storia recente del calcio alle Olimpiadi, andando a visionare le varie formazioni delle squadre che sono riuscite a vincere una medaglia ecco ritornare alla memoria calciatori diventati leggende. L’esempio più calzante è Lionel Messi che con l’Argentina del 2008 vinse l’oro. Ma anche giocatori Edgar Barreto, che in Italia ha vestito le maglie di Palermo, Atalanta e Sampdoria, arrivato secondo ad Atene con il suo Paraguay, sconfitto proprio dall’Albiceleste, ma senza la Pulga.

Citati Messi e Barreto, l’elenco dei calciatori più importanti che vantano una medaglia olimpica nel proprio palmares dal 1984 a oggi, fra cui ci sono anche gli italiani che nel 2004 vinsero la medaglia di bronzo di Atene che ha vinto la finale 3°-4° posto contro l’Iraq. Fra questi menzione speciale per Javier Mascherano, che ha preso parte alle spedizioni vincenti dell’Argentina ad Atene 2004 e a Pechino 2008, Bebeto, che ha conquistato con il Brasile sia l’argento a Seul 1988 e il bronzo ad Atlanta 1996, la coppia Thiago Silva-Pato con il bronzo a Pechino 2008 e l’argento a Londra 2012 e Neymar, vincitore con la Seleccion di un argento nel 2012 e l’oro a Rio de Janeiro 2016.

Dunga (bronzo Brasile nel 1984);

(bronzo Brasile nel 1984); Romario (argento Brasile nel 1988 da capocannoniere);

(argento Brasile nel 1988 da capocannoniere); Taffarel (argento Brasile nel 1988);

(argento Brasile nel 1988); Bebeto (argento Brasile nel 1988 e bronzo nel 1996);

(argento Brasile nel 1988 e bronzo nel 1996); Klinsmann (bronzo Germania Ovest nel 1988);

(bronzo Germania Ovest nel 1988); Luis Enrique (oro Spagna nel 1992);

(oro Spagna nel 1992); Pep Guardiola (oro Spagna nel 1992);

(oro Spagna nel 1992); Samuel Kuffour (bronzo Ghana nel 1992);

(bronzo Ghana nel 1992); Taribo West (oro Nigeria nel 1996);

(oro Nigeria nel 1996); Nwankwo Kanu (oro Nigeria nel 1996);

(oro Nigeria nel 1996); Javier Zanetti (argento Argentina nel 1996);

(argento Argentina nel 1996); Hernan Crespo (argento Argentina nel 1996);

(argento Argentina nel 1996); Diego Simeone (argento Argentina nel 1996);

(argento Argentina nel 1996); Dida (bronzo Brasile nel 1996);

(bronzo Brasile nel 1996); Aldair (bronzo Brasile nel 1996);

(bronzo Brasile nel 1996); Roberto Carlos (bronzo Brasile nel 1996);

(bronzo Brasile nel 1996); Rivaldo (bronzo Brasile nel 1996);

(bronzo Brasile nel 1996); Ronaldo (bronzo Brasile nel 1996);

(bronzo Brasile nel 1996); Samuel Eto’o (oro Camerun nel 2000);

(oro Camerun nel 2000); Xavi Hernandez (argento Spagna nel 2000);

Hernandez (argento Spagna nel 2000); Carles Puyol (argento Spagna nel 2000);

(argento Spagna nel 2000); Ivan Zamorano (bronzo Cile nel 2000);

(bronzo Cile nel 2000); David Pizarro (bronzo Cile nel 2000);

(bronzo Cile nel 2000); Javier Mascherano (oro Argentina nel 2004 e nel 2008);

(oro Argentina nel 2004 e nel 2008); Carlos Tevez (oro Argentina nel 2004);

(oro Argentina nel 2004); Edgar Barreto (argento Paraguay nel 2004);

(argento Paraguay nel 2004); Angel Di Maria (oro Argentina nel 2008 con gol decisivo in finale);

(oro Argentina nel 2008 con gol decisivo in finale); Lionel Messi (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Rodrigo Riquelme (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Sergio Aguero (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Ezequiel Lavezzi (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Eder Banega (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Federico Fazio (oro Argentina nel 2008);

(oro Argentina nel 2008); Victor Obinna (argento Nigeria nel 2008);

(argento Nigeria nel 2008); Diego (bronzo Brasile nel 2008);

(bronzo Brasile nel 2008); Ronaldinho (bronzo Brasile nel 2008);

(bronzo Brasile nel 2008); Hernanes (bronzo Brasile nel 2008);

(bronzo Brasile nel 2008); Pato (bronzo Brasile nel 2008 e argento nel 2012);

(bronzo Brasile nel 2008 e argento nel 2012); Thiago Silva (bronzo Brasile nel 2008 e argento nel 2012);

(bronzo Brasile nel 2008 e argento nel 2012); Hector Herrera (oro Messico nel 2012);

(oro Messico nel 2012); Giovani Dos Santos (oro Messico nel 2012);

(oro Messico nel 2012); Hulk (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Marcelo (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Alex Sandro (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Oscar (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Neymar (argento Brasile nel 2012 e oro nel 2016);

(argento Brasile nel 2012 e oro nel 2016); Juan Jesus (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Danilo (argento Brasile nel 2012);

(argento Brasile nel 2012); Marquinhos (oro Brasile nel 2016);

(oro Brasile nel 2016); Gabriel Barbosa “Gabigol” (oro Brasile nel 2016);

“Gabigol” (oro Brasile nel 2016); Gabriel Jesus (oro Brasile nel 2016);

(oro Brasile nel 2016); Felipe Anderson (oro Brasile nel 2016);

(oro Brasile nel 2016); Serge Gnabry (argento Germania nel 2016 da capocannoniere);

(argento Germania nel 2016 da capocannoniere); Leon Goretzka (argento Germania nel 2016);

(argento Germania nel 2016); Niklas Sule (argento Germania nel 2016);

(argento Germania nel 2016); Julian Brandt (argento Germania nel 2016);

(argento Germania nel 2016); William Troost-Ekong (bronzo Nigeria nel 2016);

(bronzo Nigeria nel 2016); Obi Mikel (bronzo Nigeria nel 2016);

(bronzo Nigeria nel 2016); Umar Sadiq (bronzo Nigeria nel 2016);

(bronzo Nigeria nel 2016); Dani Alves (oro Brasile nel 2021);

(oro Brasile nel 2021); David Luiz (oro Brasile nel 2021);

(oro Brasile nel 2021); Richarlison (oro Brasile nel 2021);

(oro Brasile nel 2021); Antony (oro Brasile nel 2021);

(oro Brasile nel 2021); Gabriel Martinelli (oro Brasile nel 2021);

(oro Brasile nel 2021); Unai Simon (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Marc Cucurella (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Marcos Asensio (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Mikel Oyarzabal (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Marcos Llorente (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Pedri (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Dani Olmo (argento Spagna nel 2021);

(argento Spagna nel 2021); Guillermo Ochoa (bronzo Messico nel 2021).

Nel 2004, come detto, l’Italia riuscì a portare a casa l’ultima medaglia conquistata, un bronzo. A guidare quella che è a oggi l’ultima spedizione per un’edizione dei Giochi c’era Claudio Gentile, che selezionò i seguenti calciatori, che possono vantare così una medaglia di bronzo alle Olimpiadi: