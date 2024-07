La Triestina lancia la partnership con Kappa e svela le maglie 24/25

Dopo una prima stagione promettente in una nuova era ambiziosa per il club, la storica Triestina 1918, ora militante in Serie C, ha svelato le eleganti maglie home e away per la stagione 24/25. Questo lancio segna il debutto della collaborazione con i rinomati produttori di kit italiani Kappa.

La città di Trieste è storicamente legata all’alabarda sin dal XIII secolo, simbolo che è naturalmente divenuto centrale anche nello stemma della Triestina. La maglia home 24/25 della Triestina presenta un design classico, una maglia rossa essenziale con colletto bianco e dettagli raffinati. L’alabarda è un elemento distintivo, con un motivo ripetuto sul colletto e una versione semplificata dello stemma del Club. Per aggiungere texture, il corpo della maglia include un motivo tono su tono liberamente ispirato alla pavimentazione in pietra arenaria di Piazza Unità d’Italia, la piazza principale della città.

La maglia away 24/25, in bianco pulito con strisce verticali tono su tono e dettagli rossi, ha un look decisamente retrò, ottenuto grazie al colletto e al logo Kappa omini ripetuto sulle spalle, disegnato intenzionalmente con un motivo più piccolo tipico degli anni ’80 e ’90.

Il lancio delle maglie home e away della Triestina coincide con il debutto del nuovo sito web e del negozio online.

Le maglie home e away 24/25 della Triestina saranno disponibili al pubblico a partire da giovedì 25 luglio.