L’Europeo Under 19 continua ed è arrivato alla sua fase a eliminazione diretta. Gli Azzurrini di Bernardo Corradi, dopo aver centrato la qualificazione per il Mondiale Under 20 dell’anno prossimo, vogliono continuare a difendere il titolo continentale conquistato nel 2023 centrando la seconda finale consecutiva.

L’Italia dovrà vedersela contro la Spagna, arrivata seconda nel proprio girone alle spalle della Francia. Azzurrini invece che hanno chiuso al primo posto il proprio raggruppamento, grazie alle vittorie nelle prime due giornate che hanno reso la sconfitta contro l’Ucraina indolore.

Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming – La sfida alle ore 15.00

«Se potessi, io stesso mi cambierei per poter scendere in campo», l’ha presentata così il ct Corradi. Una sfida che fa correre la memoria a un solo anno fa, quando l’Italia dell’allora commissario tecnico Bollini eliminò proprio in semifinale gli spagnoli, che vanta nel suo palmares ben otto titoli europei sulle 15 edizioni fin qui disputate. Allora finì 3-2 per gli Azzurrini, con il gol decisivo di Lipani, presente anche quest’anno nelle fila azzurre.

Per quanto riguarda la formazione, Corradi dovrebbe affidarsi ai titolarissimi, dopo averne fatti riposare la gran parte nella partita persa, ma indolore, contro l’Ucraina che ha chiuso la fase dei gironi. A guidare l’attacco, ci sarà, quindi, Francesco Camarda, il ragazzo prodigio che in Irlanda del Nord è arrivato già da campione d’Europa, con l’Under 17. La coppia d’attacco sarà completata – e qui dubbi non ce ne sono – dall’altra stellina azzurra, il numero 10 Simone Pafundi.

Quasi paradossalmente, in questa sfida, è l’Italia a essere la formazione votata al possesso e al palleggio. Infatti, la Spagna, spiega Corradi: «è un po’ diversa rispetto alle squadre che eravamo abituati ad affrontare in passato: sono più diretti, con un po’ meno di palleggio, però sono sempre la Spagna. Prendo in prestito le parole del nostro capodelegazione Gianfranco Serioli, che ieri, in maniera molto serena, ha parlato alla squadra dicendo ai ragazzi che i grandi campioni, o almeno chi lo vuole diventare, un’Italia-Spagna non vede l’ora di giocarlo. In questi giorni abbiamo lavorato più sull’aspetto mentale e tattico che sulle gambe. Quello che posso augurarmi è che i ragazzi la affrontino con la giusta serenità di chi si è preparato e impegnato per oltre un mese e che giochino con la giusta serenità per potersi godere il momento e divertirsi. Li vorrei veder giocare col sorriso sulle labbra, quella sarebbe una bella soddisfazione».

Dove vedere Italia Spagna Under 19 tv streaming – Il match in tv

Gli Azzurrini di Corradi scenderanno in campo contro la Spagna a Belfast, nello stadio cittadino Windsor Park. Il calcio di inizio è fissato per le 15.o0. La diretta della sfida Italia-Spagna, a differenza delle altre tre gare della fase a gironi, sarà trasmessa in diretta televisiva su Raisport (canale 58 del digitale terrestre). Per chi dovesse seguire la partita in streaming, la semifinale dell’Europeo Under 19 è disponibile su RaiPlay, il servizio streaming della tv di Stato.