Dove vedere Genoa Mantova tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Genoa Mantova tv streaming, amichevole in vista dell’inizio della stagione 2024/25.

Dopo la sfida contro il Venezia, il Grifone di Alberto Gilardino affronta un’altra formazione di Serie B come i lombardi, che hanno centrato la promozione nel campionato cadetto vincendo il girone B in Lega Pro. Il Mantova, invece, continua nella sua preparazione affrontando un’altra formazione di Serie A dopo il Napoli.

L’esordio stagione per il Mantova è imminente, visto che dovrà affrontare il turno preliminare di Coppa Italia in casa del Torres il prossimo 3 agosto, e poi 15 giorni dopo ecco l’esordio nel campionato di Serie B 2024/25, sempre in trasferta, sul campo della Reggiana. Esordio stagionale leggermente più lontano, invece, per i rossoblù che dovranno affrontare proprio la Reggiana nel primo turno della Coppa nazionale prima di esordire in Serie A contro i campioni di Italia dell’Inter.

Dove vedere Genoa Mantova tv streaming? Quando si gioca

Genoa-Mantova, match amichevole, si terrà Campo Sportivo Cesare Benatti di Moena (Trento) il 25 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00. Un’occasione per i due allenatori di valutare la rosa attualmente a disposizione, e per le società di considerare eventuali rinforzi in vista della ormai imminente prossima stagione.

Dove vedere Genoa Mantova tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole prestagionale Genoa-Mantova è prevista sia una trasmissione in diretta tv che in streaming. I tifosi delle due squadre potranno assistere alla diretta della partita in maniera completamente gratuita sintonizzandosi su Telenord (canale 13 del digitale terrestre). Per chi non riuscisse a godersi la diretta televisiva, ecco che è disponibile il servizio streaming grazie alla piattaforma messa a disposizione dal canale.