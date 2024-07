Dove vedere Cagliari Como tv streaming? Tutte le info sulla sfida

Se hai cliccato su questo articolo stai cercando dove vedere Cagliari Como tv streaming, amichevole dal gusto di Serie A per le due squadre

La sfida rappresenta la prima amichevole, esclusa la sgambata con la primavera, per i sardi guidati da Davide Nicola che affrontano gli uomini di Cesc Fabregas, che si stanno preparando ad affrontare il campionato di Serie A dopo la promozione della scorsa stagione.

L’esordio stagione, per entrambe le formazioni, sarà con il primo turno di Coppa Italia. E se per il Cagliari l’avversaria ancora è ignota, il Como di Fabregas dovrà vedersela con la Sampdoria di Andrea Pirlo, che ha sempre come obiettivo la promozione in Serie A per il prossimo campionato cadetto. Mentre la Serie A per i sardi inizierà il 18 agosto in casa contro la Roma. Un big match attende anche il Como che il giorno dopo andrà a Torino per affrontare la Juventus. Le due squadre poi si affronteranno per la seconda giornata in casa dei rossoblù.

Dove vedere Cagliari Como tv streaming? Quando si gioca

Cagliari-Como, match amichevole, si terrà al Campo Sportivo E. Brunod di Chatillon (Valle d’Aosta) il 25 luglio 2024 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 17.00. Un’occasione per i due allenatori di valutare la rosa attualmente a disposizione, e per le società di considerare eventuali rinforzi in vista del prossimo campionato di Serie A.

Dove vedere Cagliari Como tv streaming? Le info sulla sfida

Per l’amichevole prestagionale Cagliari-Como non è prevista una trasmissione in diretta tv. Ma i tifosi delle due squadre potranno seguire la partita in diretta, gratuitamente, connettendosi al canale Youtube ufficiale del Cagliari.