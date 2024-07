La Roma alza il sipario sul nuovo stadio: l’impianto svelato in Comune

La dirigenza della Roma e il sindaco della capitale Roberto Gualtieri si ritroveranno nella giornata di oggi per discutere dell’avanzamento del progetto stadio a Pietralata. Ma soprattutto per vedere il design del progetto attraverso un video che sarà, di fatto, un’anteprima del progetto finale che sarà completato e svelato più avanti.

A mezzogiorno, il vicepresidente giallorosso Ryan Friedkin assieme alla Ceo Lina Souloukou, incontreranno il primo cittadino e i rappresentanti del Comune per valutare insieme lo stato del progetto. All’ordine del giorno – spiega Il Tempo – l’analisi dell’avanzamento dei lavori (si stanno completando i sondaggi), il supporto richiesto dall’amministrazione per l’accesso alle aree necessarie e la definizione del calendario degli eventi imminenti.

Il sindaco ha espresso grande fiducia per la realizzazione del progetto, ammettendo di percepire grande fermento anche da Trigoria. L’obiettivo resta quello del 2027, l’anno del centenario del club, anche se alcuni ostacoli burocratici e l’opposizione dei residenti continuano a rallentare un progetto che ufficialmente è stato annunciato dal Comune nell’estate del 2022 e che due anni dopo potrebbe conoscere l’accelerata decisiva.

Il 7 febbraio 2023 in Campidoglio la giunta capitolina aveva dichiarato il pubblico interesse dell’opera, ponendo come data di inizio dei lavori il 2024. Un anno e mezzo dopo le parti torneranno ad aggiornarsi, ma stavolta ci sarà un rappresentante diretto della proprietà come Ryan Friedkin. Un forte segnale che la famiglia statunitense vuole dare sia per quanto concerne il progetto di Pietralata, sia per spegnere le voci degli ultimi mesi sull’impegno per la Roma.

Il vicepresidente giallorosso non si era quasi mai visto in prima linea, soprattutto su temi di così grande rilievo, come invece sarà oggi in compagnia di Lina Souloukou. Un progetto che «non è solo un investimento ma un atto di amore verso i tifosi e i cittadini» recita la nota della Roma che anticipa l’appuntamento odierno.