Oaktree non vuole perdere tempo. E così, dopo essersi presentati in via indiretta subito dopo l’insediamento in viale della Liberazione, ieri i vertici della società nerazzurra hanno incontrato personalmente a Roma prima il presidente della FIGC Gabriele Gravina e poi il ministro dello Sport Andrea Abodi.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, a favorire l’incontro è stato il presidente del club Giuseppe Marotta: con lui erano presenti i tre uomini operativi del fondo statunitense, ovvero Alejandro Cano, Katherine Ralph e Renato Meduri.

La visita è stata di carattere istituzionale, definita quasi doverosa dai protagonisti: nei colloqui sono stati affrontati temi di carattere generale legati alla politica sportiva e anche alla situazione stadi. L’incontro va comunque letto nell’ottica di una nuova proprietà che vuole essere molto presente nella gestione del club.

Come svelato ieri da Calcio e Finanza, le tre figure operative non percepiscono uno stipendio per il loro ruolo da amministratori all’interno dell’Inter. Si tratta di una scelta in continuità col passato: anche nell’epoca Suning non venivano corrisposti compensi agli amministratori, così come nemmeno al presidente Steven Zhang (tema quest’ultimo al centro di una causa presso il Tribunale di Milano).