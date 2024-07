Caos Argentina-Marocco: gol annullato e match ripreso a due ore dalla fine

I giocatori di Argentina e Marocco sono tornati in campo per finire la loro partita di apertura del torneo di calcio maschile delle Olimpiadi di Parigi 2024 due ore dopo che la partita era stata sospesa. Entrambe le squadre sono state costrette a lasciare il campo dopo che i tifosi marocchini avevano invaso il terreno di gioco in seguito al gol del pareggio segnato dall’Argentina al 106° minuto della partita.

L’Argentina era riuscita a recuperare da uno svantaggio di 2-0, e sembrava avere strappato un punto nella partita. I giocatori, a seguito dell’invasione di campo, sono stati condotti negli spogliatoi per la loro sicurezza considerando che fumogeni, bottiglie e bicchieri erano stati lanciati contro gli argentini da parte dei sostenitori marocchini.

I tifosi sono stati invitati a lasciare lo stadio, con messaggi sul maxischermo che indicavano che la partita fosse stata sospesa. Il punteggio dell’incontro, tra l’altro, recitava 2-2, con Argentina e Marocco che hanno riportato il risultato sui propri canali social. In un caso a dir poco unico, i giocatori sono stati poi richiamati sul terreno di gioco – a porte chiuse – per completare le fasi finali della partita.

La particolarità risiede però nel fatto che una revisione del VAR sul gol dell’Argentina ha stabilito che Medina (autore della rete) fosse in fuorigioco, annullando quindi il gol del pareggio dei sudamericani. Ai giocatori sono stati concessi 20 minuti di riscaldamento prima di riprendere la partita alle 20:00, quattro ore dopo il calcio d’inizio iniziale. Match che si è poi concluso 2-1 per la selezione africana.