L’Aston Villa sceglie Ozzy Osbourne per svelare la nuova maglia Home

L’Aston Villa si prepara a disputare una stagione memorabile: dopo 41 anni il club di Birmingham scenderà in campo per giocare la Champions League, e lo farà in un’edizione storica perché a partire dalla stagione 2024/25 la formula del torneo sarà rivista, con la partecipazione di 36 squadre (anziché) 32, un girone unico e otto partite per ogni formazione nella prima fase.

Per celebrare l’evento è stata creata una nuova maglia, che è stata svelata in un modo sicuramente poco convenzionale. Nel video di presentazione della nuova divisa da gioco, il protagonista per eccellenza è il cantante Ozzy Osbourne, stella della musica mondiale. Presenti con lui anche altri artisti, che hanno tutti in comune il tifo per l’Aston Villa.

Ozzy Osbourne, leggenda della musica, è stato anche il frontman dei Black Sabbath negli anni ’70, storico gruppo heavy metal. Con lui anche il bassista de Geezer Butler. La presentazione della divisa da gioco è legata anche a un evento particolare, perché la società compie 150 anni e con la maglia vuole celebrare anche lo storico anniversario.

Nel video si vede chi prega Paul McGrath, come fosse un santo, chi si allena per giocare, la leggenda Agbonlahor che chiama Emery, poi una serie di calciatori con la nuova maglia, firmata dal nuovo sponsor tecnico Adidas, oltre a un’inquadratura che mostra un “Dibu” Martinez in spogliatoio piuttosto perplesso nei confronti di chi non ha più l’età per giocare da professionista, ma è pronto a scendere in campo.

A fare da sfondo al “quadretto” c’è, come detto in precedenza, la UEFA Champions League. In una delle scene Ozzy Osbourne chiama Butler che mentre ascolta “Paranoid”, uno dei brani storici dei Sabbath, lo stoppa e ascolta una composizione di Handel, quella che ha ispirato l’inno della massima competizione europea per club.