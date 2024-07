PSG, Donnarumma al Manchester City? Anche il Milan può incassare

La Premier League prova a fare shopping fra i calciatori italiani. Dopo l’affare ormai in chiusura tra Arsenal e Bologna per la cessione di Riccardo Calafiori (che dovrebbe volare in Inghilterra per 45 milioni di euro circa), un altro azzurro – secondo alcune indiscrezioni – potrebbe approdare in quello che è attualmente considerato il miglior campionato del mondo.

Si tratta del portiere Gianluigi Donnarumma, legato al Paris Saint-Germain fino al 2026. Il Manchester City rischia di perdere infatti il brasiliano Ederson, allettato da una ricca offerta proveniente dall’Arabia Saudita. Così Pep Guardiola ha messo gli occhi sui migliori portieri del continente e fra i nomi nel mirino degli inglesi c’è proprio l’ex milanista, certamente lusingato dall’interesse del campionato più importante del mondo.

Da un lato, infatti, ha appena assistito all’acquisto da parte del PSG del russo Matvej Safonov, mentre dall’altro ha iniziato i colloqui per il rinnovo con i francesi, che va detto hanno per il portiere la priorità. Qualora l’affare si dovesse concretizzare, anche il Milan (ex club del portiere) sarebbe spettatore interessato.

Per ogni cessione, infatti, la FIFA riconosce una percentuale alle società che hanno formato il calciatore oggetto del trasferimento, anche solo per un anno nella sua carriera calcistica. Si tratta del cosidetto contributo di solidarietà.

Donnarumma incasso Milan – Cos’è il contributo di solidarietà

Il contributo di solidarietà, come stabilito dall’allegato 5 del Regolamento FIFA, è quantificato nel «5% di qualsiasi compenso, ad eccezione dell’indennità di formazione, corrisposto alla società precedente, che il nuovo club dovrà detrarre dal totale di tali compensi e distribuire alle società che hanno provveduto alla formazione e all’istruzione del calciatore nel corso degli anni».

Questo contributo di solidarietà tiene conto del numero di anni (calcolato in proporzione se inferiore a un anno) durante i quali il calciatore è stato tesserato per le società in questione nelle stagioni comprese fra il 12° e il 23° anni di età. secondo lo schema seguente:

5% (ovvero 0,25% dell’indennità totale) per ciascun anno d’età dal 12° al 15°

10% (ovvero 0,5% dell’indennità totale) per ciascun anno d’età dal 16° al 23°.

Donnarumma incasso Milan – Quanto incasserebbero i rossoneri

Trattandosi di indiscrezioni, per il momento circolano solamente cifre ipotetiche legate a un possibile trasferimento di Donnarumma. La valutazione dell’estremo difensore potrebbe aggirarsi intorno ai 60 milioni di euro, cifra che collocherebbe l’estremo difensore al terzo posto tra i portieri più costosi di sempre, dietro Kepa (al Chelsea per 80 milioni) e Alisson (al Liverpool per oltre 62 milioni).

Ipotizzando quindi questa cifra, il contributo di solidarietà nell’operazione Donnarumma sarebbe pari al 5% dei 60 milioni eventualmente versati dal City nelle casse del PSG. Di questi 3 milioni di euro, il 75% verrebbe incassato dal Milan, dove il classe 1999 ha militato tra i 15 e i 22 anni. Il club rossonero incasserebbe quindi un corrispettivo pari a 2,25 milioni di euro.