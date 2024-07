Como-Wolves, reclamo della Corea del Sud alla FIFA per il caso Hwang

La Federcalcio della Corea del Sud ha ufficialmente presentato un reclamo alla FIFA su un commento razzista che sarebbe stato rivolto all’attaccante del Wolverhampton Wanderers Hwang Hee-chan durante l’amichevole giocata con il Como lunedì scorso. Il club lombardo ha subito negato le accuse, emerse già durante la partita.

Un difensore, rimasto anonimo, è stato accusato di aver chiamato Hwang “Jackie Chan”, popolare star del cinema di Hong Kong nota per i suoi film di arti marziali. Il giorno dopo, con una nota ufficiale, il Como ha ribadito che il suo giocatore «non ha usato alcuna espressione dispregiativa» e che «la reazione di alcuni giocatori dei Wolves ha ingigantito a dismisura l’incidente».

La Federcalcio coreana (KFA) ha dichiarato di aver inviato giovedì una lettera ufficiale alla FIFA, esprimendo «seria preoccupazione per gli atti razzisti subiti da Hwang Hee-chan». Nella lettera si chiede di agire e «sradicare il razzismo sul campo di calcio», ha affermato l’associazione sul suo account X ufficiale.

Nei giorni seguenti all’accaduto, lo stesso Hwang aveva pubblicato un post su Instagram spiegando che «il razzismo è intollerabile nello sport e in tutti gli aspetti della vita. Dopo l’incidente, lo staff tecnico e i miei compagni di squadra mi hanno subito detto che se necessario avrebbero lasciato il campo con me e hanno continuato a controllare il mio stato di salute. Sono molto grato ancora una volta ai miei compagni di squadra».

«Nonostante tutto questo ho voluto andare avanti e abbiamo fatto quello che dovevamo fare in campo! Infine, grazie a tutti coloro che hanno inviato messaggi di supporto. Non c’è spazio per il razzismo», ha concluso Hwang a proposito di quanto accaduto.