Quanto costa Todibo alla Juve? L’impatto dell’operazione sui conti del club

La Juventus e Jean-Clair Todibo sono sempre più vicini. Il dt bianconero Cristiano Giuntoli e il collega rossonero Flaurian Maurice, già protagonisti dell’affare Khephren Thuram, hanno trovato un primo punto d’incontro, stante la volontà del difensore francese di raggiungere il club piemontese. Todibo, dopo il trasferimento allo United bloccato dalla UEFA, non vuole perdere il “treno” Juve.

Così in Costa Azzurra hanno ammorbidito le richieste e aperto all’ipotesi di un prestito piuttosto oneroso tra i 7 e i 10 milioni di euro, con riscatto successivo. Operazione complessivamente da 35 milioni tra il costo per l’acquisizione temporanea e il riscatto finale nel 2025. Il Nizza vorrebbe arrivare alla fumata bianca entro la fine del mese, motivo per cui l’accelerazione decisiva potrebbe arrivare a breve.

Quanto costa Todibo alla Juventus? L’impatto dell’operazione sui conti del club

Ma quanto costerebbe quindi Todibo alla Juventus? Come impatterebbe l’operazione sui conti del club? Se la formula fosse confermata, nella stagione 2024/25 la Juventus metterebbe a referto un costo tra i 7 e i 10 milioni per il prestito. A questo si aggiungerebbe poi lo stipendio del calciatore, che secondo indiscrezioni dovrebbe guadagnare 2,5 milioni netti a stagione (4,63 milioni lordi). Nel complesso, parliamo quindi di un totale tra gli 11,63 e i 14,63 milioni di euro.

Tuttavia, molto dipenderà dal tipo di riscatto. In caso di “obbligo di acquisizione” al termine della prima stagione, se le condizioni del riscatto dovessero essere semplici da raggiungere, la Juventus potrebbe contabilizzare l’operazione già come un affare a titolo definitivo, calcolando la quota ammortamento sulla base dei 35 milioni complessivi.

A livello di conto economico – ipotizzando che il contratto di Todibo sia effettivamente quinquennale –, la cifra sarebbe praticamente la stessa del prestito da 7 milioni. La quota ammortamento sarebbe infatti pari a 7 milioni di euro e con l’aggiunta dello stipendio arriveremmo a un costo totale di 11,63 milioni di euro nella stagione 2024/25.