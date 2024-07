Monza, Galliani: «Nuovi soci? Se qualcuno si farà avanti sarà valutato»

«Non si sta muovendo nessuno, la situazione è sempre quella. Se qualcuno dovesse farsi avanti, sarà valutato. Non è escluso come concetto, ma al momento non c’è nulla». Dopo le parole dell’AD di Mediaset-Mfe Pier Silvio Berlusconi, anche l’AD del Monza Adriano Galliani torna a parlare dell’ipotesi di un ingresso di nuovi soci nel club brianzolo.

Nel recente passato c’è stata una trattativa con Orienta Capital Partners, che sembrava a un passo dall’entrare in società. Trattativa che si è successivamente arenata, prima dello stop definitivo annunciato nel mese di maggio, ma con la volontà di «mantenere aperti i canali di contatto per eventuali nuove interlocuzioni sul medesimo dossier in futuro».

Prima dell’ingresso in Lega per l’assemblea tra i club di Serie A, Galliani ha risposto anche ad alcune domande di mercato, a cominciare da un possibile ritorno di Stefano Sensi: «Non c’è stata nessuna cena, casualmente in un ristorante di Milano ho incontrato Sensi, ma non c’è stata nessuna trattativa. Non eravamo a cena assieme, eravamo a cena nello stesso ristorante. E’ una possibilità per il Monza? Al momento no, prima devono uscire giocatori, poi eventualmente ne entreranno degli altri».

Galliani ha poi chiuso con due battute su una potenziale operazione in uscita e su una in entrata: «Altre chiamate per Colpani? Al momento no, come si suol dire piange il telefono. Valentin Carboni? Sempre la solita suonata, se non esce nessuno non andiamo a cercare nessuno».