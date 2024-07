Dubbi sui debiti verso 777: salta la trattativa dei Friedkin per l’Everton

La proposta di acquisizione dell’Everton da parte del Friedkin Group è stata ritirata. Lo ha annunciato ufficialmente il club inglese attraverso un comunicato, nel quale si sottolinea che il gruppo proprietario anche della Roma in Serie A ha rinunciato a rilevare il club inglese. Un nuovo stop dopo il fallimento dell’operazione con 777 Partners, i proprietari del Genoa.

Come ricorda il sito statunitense The Athletic, il gruppo Friedkin è stato in trattative esclusive con l’Everton per le ultime quattro settimane, ma ha ritirato le negoziazioni nella giornata di ieri, citando preoccupazioni – scrive il sito americano – riguardo i debiti nei confronti della stessa 777 Partners, fondo di investimento con sede a Miami.

Quel debito di 200 milioni di sterline (poco meno di 240 milioni di euro), che è composto da una serie di prestiti che 777 Partners ha erogato all’Everton la scorsa stagione, è ora controllato dalla compagnia assicurativa americana A-Cap, la fonte originaria di quel denaro.

Le preoccupazioni della famiglia Friedkin riguardo al debito sarebbero legate al fatto che 777 è ora nelle mani di esperti di insolvenza dopo che la sua complessa rete di società presenti nel portafoglio ha accusato alcune difficoltà all’inizio di quest’anno, a seguito di mesi di cause legali per fatture non pagate, pagamenti in ritardo e accuse di frode.

Trattativa Everton Friedkin – Il comunicato ufficiale

«Dopo un periodo di esclusività, le discussioni tra Blue Heaven Holdings e The Friedkin Group riguardo una potenziale vendita di una quota di maggioranza nell’Everton sono terminate e The Friedkin Group non procederà con l’acquisto del club. Sia Blue Heaven Holdings che The Friedkin Group hanno avviato le discussioni in buona fede per esplorare la possibilità di raggiungere un accordo sulla vendita. Tali discussioni si sono concluse. Le parti concordano che è nel loro interesse che l’Everton esplori opzioni alternative», si legge in una nota.

«The Friedkin Group rimarrà un creditore del club ed è orgoglioso di aver svolto un ruolo chiave nella realizzazione del nuovo stadio, che contribuirà a garantire un futuro luminoso sia per l’Everton che per la città di Liverpool. Blue Heaven Holdings mantiene una relazione positiva con The Friedkin Group e desidera ringraziarli per il tempo e l’impegno dedicati a questo processo. Quando ci saranno ulteriori novità, saranno comunicate tramite i canali ufficiali del club», chiude il comunicato.