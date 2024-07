Da Piccinini a Llorente, svelata la squadra Amazon per la Champions 2024/25

La stagione 2024/25 è pronta a partire. E questa sarà l’annata che vedrà l’esordio della Champions League a 36 squadre con un format tutto nuovo che non prevede la divisione delle partecipanti in gironi, visto che saranno tutte inserite in un unico raggruppamento. Salgono anche il numero delle partite minime garantite per ogni club, si passa da sei a otto.

Si registrano novità anche sul lato dei diritti televisivi in Italia. Infatti, Mediaset ha deciso di abbandonare la propria esclusiva in chiaro, che aveva contraddistinto il triennio 2021-2024. Quindi, a trasmettere la Champions League, dalla stagione 2024/25 alla 2026/27, sarà Sky che avrà l’esclusiva assoluta, tranne che per la migliore partita del mercoledì, che rimarrà così ad Amazon Prime Video. Per quanto riguarda la trasmissione in chiaro, Sky ha già fatto sapere che userà Tv8 per trasmettere alcune partite, ma che queste non vedranno in campo nessuna formazione della Serie A.

Telecronisti Amazon Champions – Dagli inviati ai talent: tutti i volti di Prime per la stagione 2024/25

Concentrandoci su Amazon, nella serata di ieri la piattaforma streaming ha presentato la propria squadra di commentatori e inviati che sarà protagonista per la stagione 2024/25 di Champions League. A presentarla è stato Marco Foroni, Business lead Sports Prime Video Italia. L’annuncio più importante è quello che riguarda Fernando Llorente. L’ex attaccante, visto in Italia con le maglie di Juventus, Napoli e Udinese, si unirà alla squadra di Prime Video che vedrà la conferma dei presentatori Giulia Mizzoni e Marco Cattaneo, dei bordocampisti Alessia Tarquinio, Alessandro Alciato e Fernando Siani.

A raccontare le partite con la propria telecronaca rimarrà sempre la coppia composta da Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini. Mentre continueranno a commentare le sfide della massima competizione europea per club i talent Clarence Seedorf, Claudio Marchisio, Gianfranco Zola, Júlio César, Luca Toni, Diego Milito, Miroslav Klose e Gianpaolo Calvarese. Ed è proprio questo il ruolo che ricoprirà Llorente per la prossima stagione.