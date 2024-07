Cresce l’attesa a Madrid per la presentazione ufficiale al pubblico di Kylian Mbappé al Santiago Bernabeu: sono attesi circa 85.000 spettatori per la nuova stella del Real. Il numero di spettatori dovrebbe battere il record stabilito 15 anni fa dalla presentazione di Cristiano Ronaldo.

I biglietti per l’evento erano gratuiti, ma sono stati comunque bloccati dei bagarini. Il calciatore francese, che ha firmato un contratto della durata di cinque anni, sarà allo stadio Bernabeu a partire dalle ore 12:00 e poi terrà una conferenza stampa.

Dalla “fiesta” per il titolo europeo a quella per l’arrivo al Real Madrid di Mbappé, che dopo sette anni di contatti, attesa e rinvii. Il fuoriclasse francese ha già passato stamattina la visita medica all’Hospital Clinico di Madrid, senza problemi per il naso rotto durante la prima partita degli europei vinti dalla Spagna.

Il presidente dei blancos Florentino Perez ha offerto un contratto quinquennale, stimato in 15 milioni di euro netti a stagione e bonus alla firma di oltre 100 milioni. Mbappé poi goderà di qualche giorno di riposo, prima di tornare alla routine del lavoro con il gruppo. «Un piacere enorme e un sogno realizzato giocare nel Real Madrid», il messaggio postato da Mbappé sui social.

Dove vedere presentazione Mbappè Real Madrid – L’evento in diretta

La presentazione del francese non sarà riservata solamente al pubblico presente allo stadio. Tutti potranno seguire l’evento, anche gli appassionati italiani. La giornata si potrà infatti seguire in diretta streaming su Real Madrid TV, il canale tematico dei Blancos disponibile in diretta streaming.