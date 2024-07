Amazon alza il sipario sulla nuova Champions: 18 sfide live su Prime Video

Si è tenuto nella giornata di ieri, a Roma, il Prime Video Presents Italia 2024, l’evento di Amazon in cui Prime Video ha svelato nuovi titoli, mostrando in esclusiva le prime immagini di film, serie e show Original ed esclusivi italiani in arrivo prossimamente. Si è alzato inoltre il sipario sulla stagione 2024/25 di UEFA Champions League, che vedrà ancora la piattaforma tra i protagonisti.

Nel dettaglio – si legge in una nota pubblicata da Amazon al termine dell’evento – al «ricco catalogo di show, serie e film italiani e internazionali a cui si aggiunge anche lo sport in diretta, con la miglior partita del mercoledì sera di UEFA Champions League, fino alla stagione 2026/27». Sarà questa, dunque, la sfida trasmessa da Prime per i prossimi tre anni.

Quali partite di Champions trasmette Amazon – Sono 18 le sfide in diretta

Da settembre 2024, dunque, l’offerta includerà 18 partite a stagione in diretta ed esclusiva sempre con protagonista una squadra italiana, se qualificata, dalla fase a gironi alle semifinali. Si partirà con i playoff (due partite), per poi proseguire con otto match della prima fase e due per ogni turno della fase a eliminazione diretta, dagli spareggi alle semifinali.

Prime Video ha trasmesso alcune delle più importanti partite europee del calcio italiano delle ultime due stagioni, tra cui Barcellona-Inter e Juventus-Chelsea. Dalla stagione 2024/25, la UEFA Champions League passerà invece dal formato attuale a 36 club partecipanti e si giocherà con una nuova fase di campionato e un ulteriore turno a eliminazione diretta che porterà ancora più partite di alto livello a tutti gli appassionati di calcio.