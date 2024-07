Ufficiale, Southgate lascia l’Inghilterra: la FA cerca un nuovo allenatore

«A nome del calcio inglese, vorrei rendere omaggio a Gareth Southgate e a Steve Holland per tutto ciò che hanno realizzato». Si apre così la lettera con cui Mark Bullingham, l’amministratore delegato della Football Association (la Federcalcio inglese), ha annunciato l’addio del Ct dell’Inghilterra, che ha lasciato la Nazionale dopo otto anni di gestione.

«Negli ultimi otto anni hanno trasformato la squadra maschile dell’Inghilterra, regalando ricordi indimenticabili a tutti coloro che amano i Tre Leoni. Guardiamo al periodo di Gareth con immenso orgoglio – il suo contributo al calcio inglese, compreso un ruolo significativo nello sviluppo dei giocatori e nella trasformazione della cultura, è stato unico. Tuttavia, è il suo record di vittorie nei tornei che è più straordinario», si legge.

«Nei 25 tornei post 1966, prima che Gareth assumesse la guida, avevamo vinto sette partite a eliminazione diretta. Nei suoi quattro tornei ne abbiamo vinte nove. Quindi, nei suoi otto anni, ha vinto più partite che contano davvero rispetto ai 50 anni precedenti. E naturalmente, abbiamo avuto grandi prestazioni nei tornei durante il loro mandato. Siamo stati molto vicini a vincere gli Europei a Londra e a conquistare il primo trofeo per la nostra squadra maschile dopo oltre 50 anni – e ci siamo avvicinati di nuovo domenica a Berlino», prosegue Bullingham.

«Prima di Gareth, il nostro periodo più lungo in cui siamo stati classificati tra i primi cinque al mondo era di sette mesi. Durante il suo mandato siamo stati classificati lì per sei anni. Gareth ha reso possibile il lavoro impossibile e ha posto solide basi per il successo futuro. È tenuto in altissima considerazione dai giocatori, dal team tecnico, da tutti alla FA e nel mondo del calcio. Siamo molto orgogliosi di tutto ciò che Gareth e Steve hanno realizzato per l’Inghilterra, e saremo per sempre grati a loro», aggiunge.

«Il processo per la nomina del successore di Gareth è ora in corso e puntiamo a confermare il nostro nuovo allenatore il prima possibile. La nostra campagna di UEFA Nations League inizia a settembre, e abbiamo una soluzione provvisoria pronta se necessario. Sappiamo che ci saranno inevitabili speculazioni, ma non commenteremo ulteriormente il nostro processo fino alla nomina», conclude l’AD della Federcalcio.