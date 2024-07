Mondiale per Club, si riparte: ma cambia il ranking UEFA per l'edizione 2029

Manca ancora un anno alla prima edizione del torneo, ma il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre è già destinato a cambiare, soprattutto per i club europei. Nel mese di dicembre del 2023 il Consiglio FIFA ha ufficializzato i criteri per stilare i vari ranking che qualificano complessivamente 13 delle squadre di tutto il mondo che parteciperanno al torneo.

Mondiale per Club nuovo ranking – Il sistema FIFA

Queste si uniranno alle vincitrici delle principali coppe continentali, dalla Champions League in Europa alla Copa Libertadores in Sudamerica. Per una questione di uniformità, la FIFA ha deciso di stilare per ogni Confederazione (dalla UEFA alla Conmebol) un ranking basato sui medesimi punteggi, «incentivando il risultato di ogni partita del rispettivo torneo», scriveva in una nota. La metodologia è la seguente:

3 punti per la vittoria

per la vittoria 1 punto per il pareggio

per il pareggio 3 puntiper i progressi in ogni fase della competizione

Mondiale per Club nuovo ranking – L’eccezionalità della UEFA

L’unica eccezione riguardava proprio i club europei, per i quali – in vista dell’edizione 2025 – era stato utilizzato il già esistente ranking UEFA, basato sulle sole prestazioni in Champions League. Ed era stata la stessa FIFA a spiegare le ragioni di questa scelta che si discosta da quella fatta per tutte le altre Confederazioni.

«Nel caso dei club europei, dato che sono già state completate tre stagioni complete e una fase a gironi completa della quarta stagione della UEFA Champions League, e dato che la UEFA ha un sistema di coefficienti per club già esistente, gli attuali principi metodologici preesistenti per il calcolo del coefficiente UEFA per club in relazione alle partite della sola UEFA Champions League saranno eccezionalmente applicati per determinare la classifica dei club europei per la Coppa del Mondo per Club FIFA 2025».

La metodologia approvata per la classifica delle squadre europee in vista della prima edizione del torneo, USA 2025, è tata quindi la seguente:

2 punti per una vittoria

per una vittoria 1 punto per il pareggio

per il pareggio 4 punti per la qualificazione alla fase a gironi

per la qualificazione alla fase a gironi 5 punti per la qualificazione agli ottavi di finale

per la qualificazione agli ottavi di finale 1 puntoper l’avanzamento a ogni fase successiva della competizione

In sostanza, per non stravolgere un ranking che già esiste (a differenza di quello che accade nelle altre Confederazioni), per la UEFA si era deciso eccezionalmente di utilizzare un sistema di calcolo già esistente.

Mondiale per Club nuovo ranking – La novità dal 2029

Tuttavia, a partire dalla stagione 2024/25, Calcio e Finanza può confermare che anche la Federcalcio europea si uniformerà alle altre Confederazioni. Mentre si attendono le ultime squadre qualificate per la prima edizione del nuovo Mondiale per Club (ne mancano tre attualmente), con la nuova stagione calcistica si apre per la UEFA il ciclo quadriennale che porterà alla partecipazione all’edizione 2029 del torneo mondiale.

Dunque, oltre alle vincitrici delle prossime quattro edizioni della Champions League (2024/25, 2025/26, 2026/27 e 2027/28), il Mondiale per Club 2029 vedrà la partecipazione delle otto migliori squadre sulla base del ranking stilato con i nuovi criteri e che punterà molto di più sulla singola vittoria in un incontro: 3 punti per ogni successo, 1 punto per ogni pareggio e 3 punti per ogni passaggio del turno.