Osimhen verso il PSG: l’impatto dell’affare sul bilancio del Napoli

E’ iniziata anche per Victor Osimhen la stagione 2024/25. L’attaccante nigeriano ha cominciato la preparazione con la maglia del Napoli, ma il suo futuro sarà sicuramente altrove, come già concordato con il patron Aurelio De Laurentiis all’epoca del rinnovo da 10 milioni netti a stagione. E allora si aspetta soltanto l’offerta giusta, che dovrebbe arrivare dal Paris Saint-Germain.

La clausola da 130 milioni è al momento una prigione per lui e per il club: nessuno si è spinto a tanto, potrebbero farlo gli arabi dell’Al Ahli, ma per Victor l’Arabia Saudita può attendere. Lui ha voglia di grande calcio, ha voglia di continuare a crescere in Europa e di lottare per la Champions League. Sogna la Premier, ma ha capito che oggi la via di fuga può essere proprio il PSG.

E a Parigi sono in tanti a credere che Osimhen sia l’uomo giusto per dare l’assalto all’Europa. Tuttavia, il PSG al momento ha lo stesso problema del Napoli e deve vendere prima di acquistare. Kolo Muani è in uscita, ma sta bloccando il mercato, per questo non è stata ancora formalizzata un’offerta per Osimhen. Il club non intende investire i 130 milioni della clausola, ma è pronto a mettere in piedi un affare da circa 100 milioni tra parte cash e possibili contropartite.

Osimhen plusvalenza Napoli – L’impatto dell’operazione a bilancio

Ma qualora si arrivasse a una valutazione effettiva di 100 milioni (anche in caso di eventuali contropartite, ogni affare viene valutato separatamente), come impatterebbe l’operazione sui conti del Napoli? A quanto ammonterebbe un’eventuale plusvalenza? E quanto risparmierebbe il club partenopeo sui conti della stagione 2024/25?

Il costo storico di Osimhen è pari a oltre 75,3 milioni di euro. Il Napoli ammortizza il costo dei cartellini a quote decrescenti, motivo per cui al 30 giugno 2023 – ultimo dato disponibile a bilancio – il valore netto a bilancio del calciatore era sceso a oltre 7,6 milioni di euro. Tuttavia, nel corso della stagione 2023/24 è arrivato il rinnovo di contratto per l’attaccante, che ha modificato stipendio e quota ammortamento, portando il valore netto a quasi 2,3 milioni al 30 giugno 2024.

In caso di cessione per 100 milioni di euro, il Napoli farebbe registrare una plusvalenza monstre da 97,7 milioni di euro circa. A questa cifra bisognerebbe aggiungere il risparmio che il club farebbe registrare rispetto alla stagione 2023/24, e che tra stipendio e ammortamento è pari a 12 milioni di euro circa, per un impatto positivo complessivo sui conti 2024/25 pari a 109,7 milioni di euro.