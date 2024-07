Si acuisce lo scontro Serie A-FIGC: la Lega vota contro il regolamento elettorale

Quest’oggi, a Roma, si è tenuto il Consiglio federale a cui ha partecipato anche la Serie A, rappresentata dal proprio presidente Lorenzo Casini. L’argomento principale non poteva che riguardare le elezioni FIGC indette dall’attuale numero uno Gabriele Gravina per il 4 novembre.

«Abbiamo trattato vari temi, compreso quello del regolamento elettorale – ha dichiarato Casini a margine del Consiglio –. Come Serie A abbiamo chiesto che l’approvazione del regolamento fosse spostata a settembre per vedere anche l’andamento del Dl sport ma la nostra richiesta non è stata accolta». Infatti, l’emendamento Mulè al decreto Sport voluto dal ministro Andrea Abodi è stato votato favorevolmente in Commissione alla Camera e prevede un maggior peso della Serie A all’interno del Consiglio federale.

Ma questa novità non è stata considerata nella riunione odierna: «Il regolamento elettorale è passato con il voto contrario della Serie A. Oggi si voterebbe con i pesi attuali, ma c’è stato l‘impegno di Gravina nel rivederli quando il dl sport entrerà in vigore». Quindi per il decreto legge entra in vigore anche la questione tempo, viste le imminenti elezioni federali.