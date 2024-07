EURO 2032, Abodi: «L'apertura dei cantieri per gli stadi entro aprile 2027»

Questa mattina allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena, impianto che ospita le partite casalinghe dell’Empoli, è stato presentato il progetto di restyling in programma per l’impianto cittadino. Un evento che ha visto la presenza del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, della vice presidente e amministratore delegato Rebecca Corsi e del direttore organizzativo azzurro Gianmarco Lupi.

All’evento è intervenuto anche il ministro per lo Sport, Andrea Abodi che ha commentato così: «Questo viaggio iniziato 10 anni fa è stato intenso, segnato anche da momenti difficili, ma se siamo qui è perché nonostante le difficoltà delle quali sono stato più volte testimone, ora siamo ad una fase cruciale. Ho vissuto i dubbi, i passi in avanti, le preoccupazioni ma oggi la notizia è che lo stadio finalmente ha un suo percorso tracciato e non vedo l’ora di vedere il cantiere».

«C’è ancora qualche piccolo nodo da sciogliere nel dialogo con l’amministrazione e soprattutto nel dialogo attraverso l’amministrazione con la comunità – ha proseguito il ministro Abodi –. Mi auguro sia arrivato l’atto finale, nel senso positivo del termine, che si manifesta con la volontà della società di presentare un progetto e anche una sua fattibilità finanziaria».

La questione stadi sta a molto a cuore ad Abodi, visto che l’Italia sarà chiamata a co-ospitare con la Turchia gli Europei 2032 in cui ci saranno cinque stadi designati per nazione. Se Roma, Torino e il Milano sono già certe di essere tra le sedi del torneo, le due posizioni vacanti saranno soggette a una lunga riflessione fra varie città candidate: «Per i cinque stadi italiani coinvolti per gli Europei del 2032 si va avanti col gruppo di lavoro del Comitato interistituzionale creato per gli stadi degli Europei insieme al ministero dell’Economia, FIGC, Istituto per il Credito Sportivo, Sace, Invimit, Cdp e Sport e Salute. Sicuramente arriveremo all’appuntamento dell’ottobre 2026, per indicare i cinque stadi, con apertura degli eventuali cantieri entro aprile 2027. Ho letto scetticismo, ma sono convinto che abbiamo tante cose da fare e che le stiamo facendo nel modo giusto».