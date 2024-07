Presidenza FIGC, Gravina: «Sulla mia candidatura deciderò più avanti»

«Sulla mia candidatura deciderò più avanti, ho letto anche io di alcune rassicurazioni che avrei dato in merito. Ma le potrò dare quando esiste una mia decisione in un senso o nell’altro». Lo ha detto il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, nella conferenza stampa post consiglio federale sulla sua possibile candidatura in vista delle elezioni federali del prossimo 4 novembre.

«Non c’è la necessità di intraprendere un percorso con accelerazioni che non farebbero bene al movimento calcistico. Io voglio bene al calcio, qualunque decisione prenderò sarò nell’interesse calcio italiano», ha proseguito l’attuale numero uno della Federcalcio, che potrebbe presentarsi nuovamente alle prossime elezioni.