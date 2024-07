La nuova offerta DAZN per le Olimpiadi: il primo mese a meno di 10 euro

Terminati gli Europei di calcio, l’attenzione degli appassionati di sport si sposta dalla Germania alla Francia. A partire da venerdì 26 luglio e fino a domenica 11 agosto, Parigi sarà teatro della edizione XXXIII dei Giochi Olimpici. Tanti anche gli italiani impegnati nelle diverse discipline, con il presidente del Coni Giovanni Malagò speranzoso di conquistare fino a oltre 40 medaglie.

Nuova offerta DAZN Standard – I canali per le Olimpiadi

Le gare dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 saranno disponibili anche su DAZN, grazie a un’intesa siglata nei mesi scorsi tra la piattaforma di sport in streaming e Warner Bros. Discovery. Un accordo che porterà sull’OTT 6 nuovi canali tematici attivi 24 ore su 24 per un totale di 700 ore aggiuntive di diretta, tutte incluse nell’abbonamento DAZN ai piani Standard e Plus. Ai canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, già presenti su DAZN, si aggiungono quindi altri sei canali verticali dedicati a singole discipline:

golf

tennis e tennistavolo

ginnastica e tuffi

calcio

basket

sport da combattimento: boxe, judo e taekwondo

Nuova offerta DAZN Standard – La promozione della piattaforma

E proprio in vista delle Olimpiadi e di questa possibilità, DAZN ha deciso di lanciare una promozione, che prevede l’abbonamento al piano Standard con il primo mese a meno di 10 euro: «Attiva un anno di DAZN Standard (clicca qui per abbonarti) con un’offerta speciale: il primo mese a 9,99 €, poi a 34,99€ al mese. Il piano prevede una permanenza di 12 mesi», recita la promozione.

«Guarda tutti i Giochi Olimpici di Parigi 2024 con gli 8 canali di Eurosport disponibili su DAZN, di cui 6 interamente dedicati alle discipline olimpiche. Con il piano DAZN Standard vedrai tutti gli sport disponibili, tra cui le amichevoli estive con i più grandi club, tutte le partite della Serie A Enilive, La Liga EA SPORTS, la UEFA Women Champions League, il meglio del volley nazionale ed internazionale e il basket italiano ed europeo, la boxe, UFC e molto altro», si legge ancora.

Come detto, il prezzo promozionato è pari a 9,99€ al mese per il primo mese, poi 34,99€ al mese. Il piano prevede una permanenza di 12 mesi. Al termine dei 12 mesi, l’abbonamento annuale con pagamento in 12 mensilità DAZN Standard si rinnova alle condizioni economiche vigenti, salvo disdetta.

La promozione è accessibile solo ai clienti che pagano tramite carta di credito, carta di debito o PayPal e attivabile solo su questa pagina. E’ importante assicurarsi che il metodo di pagamento rimanga valido e aggiornato per tutto il periodo al prezzo speciale scontato per evitare il blocco dell’abbonamento e la perdita della promozione.

Nuova offerta DAZN Standard – I dettagli del piano Standard

Ricordiamo che il piano Standard consente di guardare in contemporanea gli eventi live trasmessi o i contenuti on demand su due dispositivi registrati, purché siano connessi entrambi alla stessa rete internet della propria abitazione (ad esempio, un convivente connesso da casa via Smart TV e uno tramite smartphone, entrambi collegati alla stessa rete internet della propria abitazione). Il piano Standard permette di registrare l’App DAZN su al massimo sei dispositivi e di utilizzare il servizio DAZN in mobilità, ma non mentre viene utilizzato l’altro dispositivo registrato.