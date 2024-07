DAZN si prende la Ligue 1 in Francia: 500 mln a stagione con BeIN Sports

Come settimane di grande incertezza, e anche molta preoccupazione, il consiglio di amministrazione della Ligue de Football Professionnel (LFP) ha dato il via libera nella serata di ieri alla risoluzione approvata dai club della Ligue 1 in merito all’assegnazione dei diritti televisivi dei primi due campionati francesi validi dalla stagione 2024/25 alla 2028/29.

Ad aggiudicarseli sono alla fine DAZN e BeIN Sports. Decisiva è stata la volontà della piattaforma streaming, che in Italia detiene i diritti tv della Serie A, di alzare la propria offerta da 375 milioni a 400 milioni di euro a stagione per la messa in onda in esclusiva di otto partite a giornata. BeIN Sports, invece, avrà l’esclusiva su tutta la Ligue 2 e sulla nona gara della Ligue 1, che conta, bisogna ricordarlo, 18 squadre e quindi un totale di nove partite a giornata. L’emittente satellitare, di proprietà del presidente del PSG Nasser al-Khelaifi, ha assicurato alla LFP circa 100 milioni.

Sul tavolo però, prima di procedere ufficialmente alla chiusura dell’accordo, rimane la clausola di uscita che viene richiesta dai presidenti della Ligue 1, così da avere la possibilità di recidere l’accordo per trovarne uno più redditizio, visto che quello appena descritto si può considerare di emergenza considerando la situazione che si era andata a creare a poche settimane dall’inizio della stagione 2024/25. I due broadcaster si sono dichiarati disponibili a questa eventualità. Resta solo da decidere se questa clausola diventi valida dopo due o tre stagioni.