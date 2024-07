Zirkzee al Manchester United: le cifre tra clausola e commissione per l'agente

L’ufficialità è arrivata nella giornata di ieri. Joshua Zirkzee è un nuovo calciatore del Manchester United. Il club inglese ha annunciato l’ingaggio attraverso una nota ufficiale, con il Milan che ha visto così sfumare definitivamente l’arrivo dell’attaccante olandese, anche se i rossoneri erano ormai fuori dai giochi da qualche tempo.

«Il Manchester United è lieto di confermare che Joshua Zirkzee si è unito al club. L’attaccante olandese ha firmato un contratto fino a giugno 2029, con l’opzione per estendere di un ulteriore anno», spiegano i Red Devils. Ma quanto è costato l’affare al Manchester United? Quanto hanno versato i Red Devils in termini di commissione? E quanto incassa il Bologna?

Zirkzee plusvalenza Bologna – Le cifre dell’operazione

Secondo quanto riportato dalla stampa sportiva inglese, il Manchester United non ha attivato la clausola da 40 milioni di euro, ma si è accordato con il Bologna sulla base di 42,5 milioni. Una cifra leggermente più alta, ma che consente alla società di dilazionare il pagamento in tre anni. A questa cifra si sommano i 10 milioni di euro che i Red Devils hanno versato per le commissioni all’agente Kia Joorabchian.

Per quanto riguarda lo stipendio di Zirkzee, il calciatore dovrebbe guadagnare circa 3,5 milioni di euro netti a stagioni. Indiscrezioni parlano tuttavia delle possibilità che la differenza tra i 15 milioni iniziali e i 10 milioni effettivi di commissioni possa essere spalmata sull’ingaggio dell’attaccante, facendolo crescere rispetto alle cifre indicate.

Zirkzee plusvalenza Bologna – Il possibile incasso per gli emiliani

Per quanto riguarda invece il Bologna, secondo Sky Sport il Bayern Monaco (vecchio proprietario del cartellino di Zirkzee) deteneva il 45% sulla rivendita del calciatore. Se così fosse, poco più di 19,1 milioni di euro finirebbero nelle casse dei bavaresi, ma i dati ufficiali li potremo scoprire solamente alla pubblicazione dei bilanci 2023/24 e 2024/25.

Guardando invece alla plusvalenza per il Bologna, se fosse confermata la rivendita per il Bayern, il Bologna incasserebbe poco meno di 23,4 milioni di euro. Il valore netto a bilancio di Zirkzee – pagato 8,5 milioni dai felsinei – era pari a poco meno di 5,7 milioni di euro al 30 giugno 2024. Questo significa che la plusvalenza per il Bologna (se le cifre fossero confermate) ammonterebbe a 17,7 milioni di euro circa.