L’Argentina conquista la Copa America: sarà Finalissima contro la Spagna

L’America ai piedi dell’Argentina, che ha battuto 1-0 la Colombia in finale conquistando la seconda Coppa continentale di fila, la 16esima della sua storia. Primato solitario, staccato l’Uruguay a quota 15. Una edizione “speciale” questa del torneo, se vogliamo ancora più completa visto che era stata allargata anche a Nazionali del Centro e Nordamerica.

L’ha decisa l’interista Lautaro Martinez (capocannoniere della competizione con 5 reti) con un gol a otto minuti dalla fine dei supplementari dopo che Lionel Messi era uscito nel secondo tempo a causa di un infortunio alla caviglia destra. Le lacrime della “Pulce” mentre abbandonava il campo a casa sua, la finale si è infatti giocata a Miami, si sono trasformate poi in gioia e grandi sorrisi.

Festa grande anche per Di Maria, alla sua ultima partita con la maglia Albiceleste. Onore alla Colombia, che ha giocato senza timori, ha colpito un palo, e si è arresa solo alla fine. Interrotta una striscia di 28 partite senza sconfitte. Resta il percorso straordinario nel torneo, possibile grazie anche al ritrovato talento di James Rodriguez.

Nota stonata gli incidenti all’ingresso dei cancelli che hanno visto protagonisti diversi tifosi colombiani, i quali hanno cercato di entrare senza biglietto dando vita a scontri con le forze dell’ordine in cui ci sono stati anche dei feriti. La partita è iniziata con oltre un’ora di ritardo e molti sostenitori sono rimasti fuori dall’impianto pur essendo in possesso di regolare biglietto.

Finalissima Spagna Argentina – Attesa l’ufficialità dalla UEFA

Con la fine della competizione sudamericana e degli Europei, prende forma anche un’altra competizione. Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, Spagna e Argentina giocheranno molto probabilmente la seconda edizione della Finalissima. Si tratta di una sfida che mette di fronte chi primeggia negli Europei e i vincitori della Copa America.

La prima edizione di questo incontro si è disputata nel 2022 e ha messo di fronte l’Italia e l’Argentina, in una sfida che si è conclusa sul risultato di 3-0 per Messi e compagni, grazie alle reti di Lautaro Martinez, Angel Di Maria e Paulo Dybala. La UEFA non ha ancora confermato ufficialmente la nuova edizione del torneo, che dovrebbe tuttavia essere disputata.

Nel 2022 si giocò in Europa, nello stadio londinese di Wembley, mentre nel 2025 – questa la data dell’eventuale prossima edizione – la partita dovrebbe andare in scena in Sudamerica, per ragioni di alternanza continentale. L’organizzazione dell’incontro è parte di un Memorandum of Understanding (MoU) tra UEFA e CONMEBOL rinnovato ed esteso nel 2021 e che durerà fino al 30 giugno 2028, a seguito del successo del MoU di febbraio 2020.

Finalissima Spagna Argentina – Sarebbe la terza nella storia

Qualora fosse disputata nel 2025, la Finalissima sarà la terza edizione della CONMEBOL–UEFA Cup of Champions, nota precedentemente come “Coppa Artemio Franchi”, in quanto il trofeo fu intitolato all’ex presidente dell’UEFA Artemio Franchi. La prima edizione si svolse nel 1985 tra la Francia, vincitrice del campionato europeo del 1984, e l’Uruguay, vincitore della Copa America 1983.

La partita, disputata al Parco dei Principi di Parigi, fu vinta dalla formazione transalpina per 2-0 grazie alle reti di Dominique Rocheteau e Josè Touré. La competizione avrebbe dovuto andare in scena ogni quattro anni, ma nel 1989 Olanda e Uruguay non trovarono l’accordo sulla data del match che quindi non si giocò.

Nel 1993, a distanza di otto anni dalla prima edizione, andò dunque in scena la seconda Finalissima che ha visto contrapporsi l’Argentina e la Danimarca. Il match venne disputato all’Estadio José María Minella di Mar del Plata e la formazione sudamericana, guidata da Diego Armando Maradona, vinse 5-4 ai rigori dopo un pareggio per 1-1 ai tempi supplementari. Successivamente la competizione era stata interrotta in seguito alla creazione della FIFA Confederations Cup.