Nations League e Mondiali 2026, via a settembre: subito Italia-Francia

E adesso? Appuntamento a settembre, quando avrà inizio la quarta edizione della UEFA Nations League. La Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti tornerà in campo il 6 settembre (il torneo inizierà il 5) e la competizione si concluderà il 31 marzo 2026, quando si apriranno le porte per il Mondiale 2026 che si svolgerà in tre nazioni: Canada, Messico e Stati Uniti.

Proprio la Nations League sarà utile anche per l’accesso al prossimo Campionato del Mondo, perché le migliori quattro vincitrici dei gironi accederanno a una fase di spareggio a livello di confederazione che si terrà nel marzo 2026. Una sorta di “alternativa” qualora l’Italia dovesse ancora tradire durante la fase di qualificazione.

Italia prossime partite – Le sfide degli Azzurri

La nuova Nazionale di Spalletti, dopo l’Europeo fallimentare, ricomincerà a fare sul serio, con una nuova anima e con propositi diversi: il 6 settembre, andrà a far visita alla Francia, il 10, sul neutro di Budapest, incontrerà Israele, il 10 ottobre riceverà il Belgio all’Olimpico e poi Israele a Udine il 14. Il 14 Novembre, Belgio-Italia e il 17, Italia-Francia.

L’Italia conoscerà le proprie avversarie nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026 a fine 2024, quando è previsto il sorteggio. Le partite cominceranno nel 2025: le Nazionali sorteggiate in gironi da cinque scenderanno in campo per le loro prime partite a marzo 2025, o a giugno 2025 se partecipano ai quarti di finale o agli spareggi promozione/retrocessione della Nations League 2024/25. Chi verrà inserito nei gironi da quattro, comincerà a settembre 2025.