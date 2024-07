L’Empoli svela il nuovo stadio: costerà 45 milioni e sarà pronto in tre anni

Un nuovo stadio pronto ad accogliere oltre 18mila tifosi. E’ quello studiato dall’Empoli, società di Serie A che nella giornata odierna ha svelato al pubblico il progetto “Empoli FC, lo Stadio del Futuro”. Un evento al quale hanno preso parte, oltre ai vertici del club toscano, anche i rappresentanti di governo – il ministro per lo Sport Andrea Abodi – e Lega Serie A, con la presenza dell’AD Luigi De Siervo.

«Sono molto emozionato. Parlo spesso, ma sempre a proposito della squadra. Ringrazio tutte le persone che mi stanno accompagnando verso questo traguardo. C’è stato qualche inghippo, ma ormai ci siamo. Sono qui a ringraziare tutti a nome della società e dell’ambiente. Questo stadio l’ho visto costruire da bambino, venivo qui quando avevo 3-4 anni. Venne inaugurato con un’amichevole Empoli-Juventus. Da lì in poi sono successe tante cose: dovevo fare il presidente per 6 mesi, sono qui da 33 anni», ha detto Fabrizio Corsi parlando del progetto, che costerà circa 45 milioni di euro e porterà a una capienza di 18.600 posti.

Empoli nuovo stadio – Il piano per i lavori

Le opere di riqualificazione dell’impianto si articoleranno in tre step. Il primo riguarderà la Curva Sud: saranno rimossi i quattro blocchi e verrà realizzata una tribuna con capienza di 4mila spettatori a ridosso del terreno di gioco. Sarà interamente dedicata ai tifosi dell’Empoli. Dentro ci sarà un superstore di 3mila metri quadri, divisi tra spazio vendita e magazzino. A partire dall’inizio dei lavori, questo intervento durerà circa sette mesi.

La stessa cosa sarà fatta poi per la Curva Nord: saranno tolti i settori e verrà realizzata una tribuna dedicata alla tifoseria ospite da 3.800 metri quadri. Nella pancia del settore ci sarà un auditorium con finalità commerciali e ludico culturali. I lavori dureranno circa nove mesi, con tempi più lunghi data la necessità di rimuovere i vecchi spogliatoi.

Il terzo step sarà la traslazione del terreno di gioco di 15 metri verso la Maratona. Al termine di questi lavori ci saranno tre settori su quattro che si troveranno a ridosso del campo. Per fare questo tipo di intervento serviranno tre mesi: i lavori saranno effettuati in estate, a campionato finito. L’ultimo step è la realizzazione della tribuna coperta da 4.300 spettatori che sarà realizzata ex novo con area vip, area hospitality, parcheggio interrato. Al suo interno ci saranno 23 negozi di vicinato distribuiti su vari livelli e i tempi di lavoro sono stimati in 10 mesi.

Empoli nuovo stadio – Le tempistiche di realizzazione

Complessivamente, i tempi di realizzazione dello stadio sono indicati in 36 mesi per consentire alla squadra di continuare a giocare all’interno del Castellani durante i lavori: il club non si sposterà, sulla falsa riga di quanto fatto dall’Atalanta con il Gewiss Stadium. L’impianto sarà inoltre ecosostenibile e verrà realizzato secondo le più moderne tecnologie.

Per la zona dove adesso sorge il Sussidiario, campo dove si allenano gli azzurri, l’Empoli ha indicato due soluzioni: la prima è la realizzazione di una struttura turistico ricettiva, la seconda è un parco da destinare alla comunità. Il progetto sarà discusso in conferenza dei servizi.