Dalla Juve Next Gen a Milan Futuro: il calendario della Serie C 2024/25

Manca poco più di un mese all’inizio del campionato di Serie C 2024/25, che prenderà il via nel weekend del 25 agosto. Saranno 38 le giornate che i club dovranno affrontare fino all’ultimo turno del 27 aprile. Nella giornata odierna sono stati sorteggiati i calendari dei tre gironi A, B e C, che vedono coinvolti anche le tre seconde squadre dei club di Serie A: Atalanta Under 23, Juventus Next Gen e Milan Futuro.

Al contrario di Serie B e Serie A, il calendario della Serie C sarà simmetrico, con il medesimo ordine della sfide di andata e ritorno. Si parte il 25 agosto, si chiude il 27 aprile 2025. Nel mezzo, tre turni infrasettimanali: sono previsti per mercoledì 25 settembre, mercoledì 30 ottobre, mercoledì 12 marzo (con anticipi al martedì o posticipi al giovedì). Sosta invernale invece in programma domenica 29 dicembre.

Calendario Serie C 2024 2025 – Il girone A

Nel raggruppamento settentrionale, riflettori puntati sul Vicenza di Stefano Vecchi, reduce dalla finale playoff persa contro la Carrarese di Antonio Calabro. Triestina e Padova non resteranno a guardare, mentre c’è grande curiosità per la matricola Alcione Milano, terza squadra del capoluogo lombardo presente nel calcio professionistico.

Tra le seconde squadre, qui è presente l’Atalanta Under 23, che farà il proprio esordio in casa in un derby tutto lombardo con l’Alcione. Di seguito, tutte le 38 giornate con gli incroci:

Calendario Serie C 2024 2025 – Il girone B

Nel girone B della Serie C, occhi puntati invece sul nuovo Milan Futuro, con Daniele Bonera che guiderà i giovani rossoneri. Presenti anche alcuni elementi di esperienza, come l’attaccante ex Inter Samuele Longo. Voglia di riscatto per la Torres, senza dimenticare Perugia e Pescara. La Ternana riparte dall’esperienza del DG Diego Foresti.

Di seguito, tutte le 38 giornate con i rispettivi incroci:

Calendario Serie C 2024 2025 – Il girone C

Infine, il girone C, con occhi puntati su Avellino e Benevento, pronte a tentare nuovamente il salto di categoria. Il Catania del tandem Faggiano-Toscano rilancia, investendo risorse importanti sul mercato. Trapani non è una semplice favola, con il presidente Antonini che non ha nascosto le sue ambizioni nella conferenza stampa di presentazione.

Il gruppo C è anche quello della Juventus Next Gen di Paolo Montero, il cui esordio sarà casalingo contro l’Audace Cerignola. Di seguito, tutte le 38 giornate con i rispettivi incroci: