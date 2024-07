Ranking FIFA: l'Italia scivola in fondo alla top 10, boom della Spagna

Sia gli Europei che la Copa America sono terminati, e quindi si può calcolare il primo ranking FIFA per le nazionali della stagione 2024/25, che tiene conto proprio dei risultati delle due competizioni, visto che l’aggiornamento precedente era datato 20 giugno.

L’eliminazione agli ottavi di finale costa all’Italia la nona posizione, in favore della Colombia che è arrivata fino alla finale della Copa America, ma gli Azzurri rischiano di perdere anche il decimo posto, visto il balzo in avanti dell’Uruguay che ha chiuso la competizione sudamericana al terzo posto.

A guidare il ranking è ancora l’Argentina, che ha proseguito la sua striscia di vittoria con la Copa America 2024 dopo aver conquistato il Mondiale 2022 e il trofeo continentale nel 2021. Seguono Francia e Spagna, con le Furie Rosse, neo campioni d’Europa, che effettuano un grande balzo in avanti visto che nell’ultimo ranking si trovavano al sesto posto.

Ranking FIFA aggiornato – La graduatoria attuale

Manca ancora l’aggiornamento ufficiale della FIFA, che arriverà il prossimo 18 luglio, ma è già possibile calcolare la posizione dell’Italia in attesa dei prossimi impegni che vedranno la selezione di Luciano Spalletti protagonista in Nations League prima di affrontare le qualificazioni per i Mondiali 2026, con l’obiettivo di non continuare la striscia di esclusioni, arrivata già mestamente a due consecutive.

Questa la classifica delle prime posizioni, dopo la fine dei due tornei continentali:

Argentina – 1901 punti Francia – 1855 punti Spagna – 1836 punti Inghilterra – 1812 punti Brasile – 1786 punti Belgio – 1772 punti Paesi Bassi – 1759 punti Portogallo – 1741 punti Colombia – 1727 punti Italia – 1714 punti Uruguay – 1713 punti Croazia – 1701 punti Germania – 1686 punti Marocco – 1669 punti Svizzera – 1654 punti

Ranking FIFA aggiornato – Perché la classifica è importante

Quello della FIFA non è sicuramente lo strumento più oggettivo per classificare le nazionali, ma l’organo di governo del calcio mondiale lo ha scelto per definire le fasce dei sorteggi per il Mondiale 2026 (qualificazioni e fase finale). Quindi restare nei primi posti sarebbe stato fondamentale in vista dei gruppi che cominceranno a marzo e porteranno alla rassegna iridata.