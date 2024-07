Rai, Adani in telecronaca per la finale di EURO 2024: da settembre commenterà l’Italia

Daniele Adani è pronto a entrare in pianta stabile nella telecronaca dell’Italia per la Rai. L’ex calciatore infatti oggi farà coppia con Alberto Rimedio nel commento della finale di EURO 2024 tra Inghilterra e Spagna, una coppia che poi sarà quella che commenterà stabilmente l’Italia dal prossimo settembre,

Come reso noto dalla stessa Rai, infatti, stasera su Rai 1 la telecronaca sarà affidata ad Alberto Rimedio, con commento tecnico di Daniele Adani che quindi sostituirà Antonio Di Gennaro con cui Rimedio aveva sempre fatto coppia negli ultimi anni.

L’introduzione della finale in studio vedrà protagonisti Simona Rolandi e Marco Lollobrigida, accompagnati da Marco Tardelli e Bruno Giordano, mentre la presentazione dallo Olympiastadion di Berlino sarà curata da Alessandro Antinelli, con Andrea Stramaccioni.

Adani, che aveva già debuttato al commento tecnico dell’Italia nel novembre 2021 nella sfida delle qualificazioni ai Mondiali 2022 per la gara contro l’Irlanda del Nord, da settembre poi diventerà la spalla in pianta stabile di Alberto Rimedio per il commento delle sfide degli azzurri. Adani farà così il suo nuovo debutto come seconda voce nelle telecronache Rai della Nazionale il 6 settembre 2024 a Parigi, in diretta su Rai1. In quell’occasione, gli azzurri guidati da Luciano Spalletti affronteranno la Francia nel primo match della Nations League.