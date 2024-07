Tennis, Jasmine Paolini vola in finale a Wimbledon: il tabellone del torneo

Continua il 2024 pazzesco per Jasmine Paolini che raggiunge la finale di Wimbledon: dopo aver raggiunto quella del Roland Garros, lei che non aveva mai vinto un match di main draw sui prati dell’All England Club ne mette in fila sei, raggiungendo una prima storica finale.

Una vittoria tanto bella quanto sofferta quella contro Donna Vekic, che era riuscita a passare in vantaggio di un set e subito davanti di un break, per due volte, nel terzo e decisivo che però è stato vinto dalla Paolini al tie-break, lanciando così la tennista italiana alla finalissima sull’erba londinese.

«Ho fatto una fatica tremenda, ma continuavo a ripetermi combatti su ogni palla: sono felicissima, me lo ricorderò per sempre questa partita. Cercavo di pensare a quello che dovevo fare in campo non c’è un posto migliore di questo per cui lottare su ogni palla. È bellissimo giocare davanti a voi, per un tennista questo è un posto meraviglioso, grazie per avermi sostenuto», le parole della Paolini dopo la semifinale vinta.

Tabellone Wimbledon femminile, la prossima rivale dell’azzurra

Il tabellone Wimbledon femminile parla così italiano, dopo la vittoria Jasmine Paolini, prossima numero 5 del ranking ATP, dove ha guadagnato due posizioni rispetto all’inizio del torneo.

Ora Paolini attende la vincente dell’altra semifinale fra Krejcikova e la super favorita, nonché numero 4 della classifica, Rybakina. L’appuntamento con l’ultimo atto del terzo Slam stagionale è fissato per sabato 13 luglio.

Tabellone Wimbledon femminile, i possibili incroci