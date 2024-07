Immobile dice addio alla Lazio: maxi risparmio sui conti 2024/25 per Lotito

Ciro Immobile è pronto a chiudere la sua avventura alla Lazio. Dopo otto stagioni – impreziosite da 207 gol in 340 partite in tutte le competizioni – l’attaccante italiano lascerà Roma per volare in Turchia, destinazione Besiktas. Ad attenderlo c’è un contratto della durata di anni, a cifre molto importanti: 6 milioni di euro a stagione, più eventuali bonus.

Le ultime due stagioni (e l’ultima in particolare) non sono state del resto le più esaltanti per Immobile con la maglia della Lazio. L’attaccante ha segnato poco rispetto agli standard a cui aveva abituato i tifosi negli ultimi anni: rispettivamente 14 e 11 gol in tutte le competizioni negli ultimi due anni, per un totale di 81 partite giocate.

Immobile risparmio Lazio – L’impatto a bilancio dell’operazione

Ora l’addio al club che l’ha reso uno dei migliori attaccanti degli ultimi anni in Italia, almeno a livello numerico. Ma quanto incasserà Lotito dalla sua cessione? Come impatterà l’operazione in uscita sui conti della Lazio tra plusvalenza e risparmio di ammortamento e stipendio?

Partendo dai dati ufficiali a disposizione, il valore netto a bilancio di Immobile al 30 giugno 2023 era pari a circa 2 milioni di euro, con tre anni di contratto a disposizione. Al 30 giugno 2024, il suo valore è sceso a poco più di 1,3 milioni di euro. Considerando che il Besiktas, secondo indiscrezioni, verserà nelle casse della Lazio circa 3 milioni, il club biancoceleste farà registrare una plusvalenza di 1,7 milioni di euro.

Ma a pesare sui conti del 2024/25 sarà soprattutto il maxi risparmio che la Lazio farà registrare, principalmente in termini di stipendio. Immobile guadagnava 4 milioni netti annui, circa 7,4 milioni lordi, che la Lazio risparmierà nella nuova stagione. Risparmio che sale a poco più di 8 milioni di euro considerando anche la quota ammortamento. Complessivamente, dunque, l’effetto positivo della cessione sarà pari a poco più di 9,7 milioni di euro.

Immobile risparmio Lazio – Le operazioni già concluse

Considerando le operazioni in entrata e in uscita già ufficializzate finora, la Lazio ha messo a bilancio maggiori costi per circa 13,1 milioni di euro nella stagione 2024/25, con un risparmio di circa 8,5 milioni di euro per le cessioni. Effetto positivo che cresce oltre quota 33 milioni se si considerano anche l’affare Immobile e gli addii di calciatori in scadenza come Kamada e Felipe Anderson. Le plusvalenze per Luis Alberto, Maximiano e Raul Moro, invece, ricadono sui conti 2023/24, trattandosi di operazioni finalizzate entro il 30 giugno.