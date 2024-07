Da Luis Alberto a Noslin: le cifre ufficiali dei primi affari di mercato della Lazio

La Lazio è stata particolarmente attiva sul mercato finora. Il club di Claudio Lotito – al lavoro anche per la riqualificazione dello stadio Flaminio – ha portato a termine ufficialmente due operazioni in uscita (Luis Alberto e Raul Moro, affari che diventeranno tre con la cessione di Ciro Immobile al Besiktas) e tre operazioni in entrata (Tchaouna, Noslin e Faruq).

Lazio cifre ufficiali trasferimenti – Le operazioni in entrata

La quotazione in Borsa obbliga il club biancoceleste a comunicare le cifre ufficiali di queste operazioni. Partendo da quelle in entrata, Luis Alberto è stato «ceduto definitivamente al club qatarino Al Duhail SC. La cessione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 10.500.000,00, pagabili in due rate oltre a premi legati a particolari risultati sportivi della squadra qatarina». L’affare genera una plusvalenza di oltre 10 milioni (sui conti 2023/24) e un risparmio di 7,5 milioni nel 2024/25.

Venduto anche Raul Moro Prescoli, «ceduto definitivamente al club spagnolo Real Valladolid. La cessione prevede un corrispettivo di Euro 2.500.000,00, pagabili in sei rate». Anche la cessione di Moro ha fatto registrare una plusvalenza di poco meno di 1,5 milioni nel 2023/24 e un risparmio di oltre un milione di euro a livello di ammortamento nel 2024/25.

Lazio cifre ufficiali trasferimenti – Gli affari in uscita

Passando invece alle acquisizioni, Loum Tchaouna è stato «acquisito definitivamente dalla U.S. Salernitana Srl. L’acquisizione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 9.760.000,00, pagabile in tre annualità, oltre al contributo di solidarietà nell’importo massimo di Euro 421.000,00. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale». Operazione che – considerando lo stipendio – impatterà per 3,8 milioni nel 2024/25.

Si prosegue poi con Tijjani Noslin, «acquisito definitivamente dalla Hellas Verona SpA. L’acquisizione definitiva prevede un corrispettivo di Euro 8.540.000,00, pagabile in due annualità, oltre al contributo di solidarietà nell’importo massimo di Euro 368.000,00 e a premi legati a particolari risultati sportivi per un importo massimo di Euro 9.760.000,00. Inoltre, in caso di futura cessione del calciatore, Hellas Verona SpA mantiene il diritto a ricevere una percentuale sulla somma ricevuta da S.S. Lazio SpA. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quinquennale». In questo caso, in attesa della eventuale maturazione dei bonus, l’impatto sui conti 2024/25 è pari a poco meno di 4,5 milioni, stipendio compreso.

Infine l’ultimo acquisto, quello di Dele-Bashiru Oluwafisayo Faruq, «acquisito temporaneamente con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di particolari condizioni sportive, dalla Hatayspor Club Association. L’acquisizione temporanea prevede un corrispettivo di Euro 2.000.000,00, pagabili in una unica rata. L’obbligo di trasformare la cessione da temporanea a definitiva prevede un successivo corrispettivo a favore del club turco pari ad Euro 3.680.000,00 pagabili in due rate. Il calciatore ha sottoscritto un contratto di lavoro quadriennale». Tra costo prestito e stipendio, l’impatto sui conti sarà pari a quasi 4,8 milioni nel 2024/25.