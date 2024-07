Uruguay-Colombia, maxi rissa sugli spalti: coinvolti anche i calciatori

Una rissa da Far West sulle tribune del Bank of America Stadium di Charlotte ha rovinato i festeggiamenti della Colombia per il successo contro l’Uruguay. Un risultato che ha proiettato la squadra guidata da Nestor Lorenzo alla finale dell’edizione del 2024 della Coppa America. Qui sfiderà l’Argentina di Lionel Messi, che in semifinale ha battuto il Canada.

Al fischio finale la tensione che ha attraversato tutto l’incontro è sfociata in una vera e propria rissa tra i due gruppi di tifosi, con una predominanza di quelli colombiani. Le immagini mostrano anche il coinvolgimento di qualche giocatore, come l’attaccante uruguaiano del Liverpool Darwin Nunez, intervenuto colpendo con un pugno al viso qualcuno.

La tensione era già emersa durante la partita tra i due gruppi, con urla e tentativi di rissa che erano stati disinnescati, per poi sfociare nella battaglia finale. I colombiani, imbattuti da 28 incontri dall’inizio del 2022 se si esclude una sconfitta con l’Argentina, domenica affronteranno a Miami proprio i Campioni del mondo 2022.