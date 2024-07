Niente Orsato o Marciniak: il francese Letexier arbitrerà la finale di EURO 2024

Il Comitato Arbitrale UEFA ha annunciato che il direttore di gara francese François Letexier arbitrerà la finale di UEFA EURO 2024 tra Spagna e Inghilterra, che si giocherà domenica 14 luglio alle 21:00 e andrà in scena all’Olympiastadion di Berlino, in Germania.

Chi è François Letexier? La carriera del direttore di gara

Il trentacinquenne francese, arbitro internazionale dal 2017, ha già diretto 65 partite ufficiali UEFA nella sua carriera. In questo torneo ha arbitrato tre partite della fase a gironi, tra cui Spagna-Georgia, Danimarca-Serbia e Croazia-Albania, e ha svolto il ruolo di quarto ufficiale nella partita inaugurale tra Germania e Scozia a Monaco.

La scorsa stagione, Letexier ha diretto dieci partite delle competizioni per club UEFA in UEFA Champions League ed Europa League ed è stato il quarto ufficiale nella finale di UEFA Champions League 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid a Wembley. È stato anche l’arbitro della Supercoppa UEFA 2023 tra Manchester City e Siviglia, in Grecia.

François Letexier sarà affiancato nella finale di domenica dagli assistenti francesi Cyril Mugnier e Mehdi Rahmouni, mentre Szymon Marciniak (Polonia) sarà il quarto ufficiale. Il ruolo di video assistant referee (VAR) è stato assegnato a Jérôme Brisard (Francia), assistito da Willy Delajod (Francia) e supportato da Massimiliano Irrati (Italia). Tomasz Listkiewicz (Polonia) completa la squadra come assistente di riserva.

Chi è François Letexier? La squadra arbitrale per la finale

Di seguito, la squadra arbitrale al completo che dirigerà l’incontro di Berlino: