ManUTD, nel 2024 attesi ricavi record e rosso verso i 100 milioni di euro

Il Manchester United chiuderà il bilancio relativo alla stagione 2023/24 con ricavi record ma i conti ancora in rosso. Il dato emerge dai risultati economico-finanziari fatti registrare dai Red Devils nel terzo trimestre dello scorso esercizio. Nel dettaglio, i ricavi sono stati pari a 519,5 milioni di sterline, cifra che cresce a oltre 550 milioni di sterline considerando le plusvalenze (oltre 650 milioni di euro, al cambio attuale).

Un risultato già di altissimo livello, che crescerà ancora con i ricavi fatti registrare nel quarto trimestre della stagione 2023/24. Secondo il Manchester United, la cifra dovrebbe toccare 660 milioni di sterline a livello di ricavi caratteristici, e 690 milioni di sterline considerando anche le plusvalenze (quasi 820 milioni di euro): un vero e proprio record per i Red Devils.

Considerando i ricavi registrati finora, pari a 550 milioni di sterline circa, queste sono le voci rilevanti e il rispettivo contributo:

Ricavi commerciali – 231,7 milioni di sterline

Ricavi da diritti tv – 183,3 milioni di sterline

Ricavi da stadio – 104,5 milioni di sterline

Plusvalenze – 30,7 milioni di sterline

A questi ricavi si contrappongono spese operative – nello stesso periodo – per oltre 587 milioni di sterline (oltre 695 milioni di euro al cambio attuale). Costi che hanno portato a un rosso pari a 76,9 milioni di sterline nei primi nove mesi dell’anno (oltre 91 milioni di euro al cambio attuale).

Considerando l’andamento dei conti nelle stagioni passate, si può presumere che il Manchester United chiuderà la stagione 2023/24 con perdite verso i 100 milioni di euro. Nel 2022/23 i Red Devils chiusero con una perdita di oltre 28 milioni di sterline, in calo rispetto al rosso di 115 milioni di sterline del 2021/22. In casa United l’utile manca dal 2018/19, quando il club chiuse l’esercizio con un risultato netto positivo per quasi 19 milioni di sterline.